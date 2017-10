Fotos Jara, feliz: debut con gol y triunfo

27/10/2017 -

Diego Jara hizo su debut el pasado miércoles con la camiseta de Central Córdoba. Ingresó a los 15 minutos del complemento y, sobre los 50’, se hizo cargo de la última jugada del partido: convirtió el penal que le valieron tres unidades y la punta de la zona 3 del Federal A al Ferro.

"Por suerte se dio con el gol, pero estoy más contento porque el equipo intentó durante los 90 minutos, siempre buscó el arco de enfrente. Ellos con las contras también tuvieron sus chances, pero fuimos justos ganadores", dijo Jara tras su auspicioso debut.

El delantero además dejó atrás una racha de varios meses sin jugar. "Hacía como cuatro o cinco meses que no jugaba", recordó, y agregó: "pero eso ya quedó atrás, miro para adelante. Hice una buena pretemporada, entrené bien y ahora estoy a disposición del técnico. De a poco me va a ir llevando, estoy para 15 minutos, 20 o lo que me toque. Estoy para sumar". Jara ya palpitó el juego del próximo domingo desde las 17 ante Unión, en Sunchales.

"Será otro rival complicado que está en la zona de abajo y va a enfrentar a uno que es protagonista como nosotros. Va a ser un rival duro, pero nosotros tenemos material, buenos jugadores y si confiamos a pleno en nosotros mismos creo que al partido lo vamos a ganar", concluyó el entrerriano.