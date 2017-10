Fotos Martínez: “Somos la voz de los que no tienen voz”

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien días atrás asumió por segunda vez como coordinadora general del Bloque de Defensores Públicos Oficiales de Mercosur (Blodepm) para el período 2017/2019, participó de la apertura de las VI Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial.

También participaron del estrado el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y su par provincial, Ricardo Daives; el titular del STJ, Sebastián Argibay; y el anfitrión del evento, el fiscal General provincial, Enrique Billaud.

Martínez consideró a las jornadas como un encuentro que simboliza el crecimiento de la Defensa Pública y afianza la imagen de la autonomía de las Defensorías provinciales. Asimismo destacó la gestión de los organizadores del evento: al Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, a la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina (Adepra); a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y en especial al Dr. Enrique Billaud, defensor general de Santiago del Estero; por la conformidad para ser sede de las jornadas. Bajo el lema "Buenas prácticas para el fortalecimiento de una Defensa Pública autónoma", la magistrada destacó la aceleración en el proceso para la autonomía de las defensas públicas provinciales y remarcó que el defensor es una figura trascendental en el esquema de funcionamiento de la administración de justicia.

"En el extranjero admiran el modelo de Defensa Pública de nuestro país, la OEA dictó cinco resoluciones refiriéndose a los defensores oficiales y pidiendo por su autonomía y fortalecimiento", enfatizó Martínez, que agregó: "Las Naciones Unidas se encuentran trabajando en una Convención para garantizar a todo ser humano asesoría legal, sea víctima o victimario y sobre todo a los más vulnerables". Siguiendo bajo la temática del nuevo rol del defensor, Stella Maris Martínez alentó a cada defensor a que "no debe sentirse solo y saber que tiene un par que lo apoya, que piensa y sufre igual que él, deben tener conciencia de su rol y orgullo, el cual nos ayudará a ubicarnos en nuestro lugar exacto". Continuó: "Debemos estar orgullosos de la tarea que desempeñamos, muchas veces nos descalifican, nos llaman defensores de delincuentes, no entienden nuestro trabajo, hay que concientizar, la gente debe entender hasta qué punto somos constructores de la democracia, somos la voz de los que no tiene voz". "Debemos ser la voz de las mujeres golpeadas, los niños de las calles, los privados de libertad, los indígenas, los discriminados en general" finalizó. Por último se refirió a la gestión de Defensor General de Santiago del Estero, asegurando que "se encuentra consustanciado con su rol, involucrado, con ganas de hacer cosas, con una rápida integración con el resto de los defensores provinciales". "Tiene totalmente asumido cuáles son los desafíos que enfrenta y está dispuesto a luchar por eso", concluyó, aludiendo al primer año de gestión de Enrique José Billaud, como defensor general de Santiago del Estero.