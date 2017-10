Retomaría su gira por Europa

27/10/2017 -

La senadora nacional electa por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, retomaría la gira por Europa, que suspendió en mayo pasado por el fallo del 2x1 de la Corte Suprema, antes de asumir su banca en el Congreso en diciembre próximo. Según un comunicado, la ex presidenta recibió en estos meses "otras invitaciones de Gran Bretana, Portugal, España, México y del ex candidato a presidente de Francia Jean-Luc Mélenchon", por lo que podría reprogramar la agenda que interrumpió en ese momento y agregar estas actividades. "En aquella oportunidad estaba prevista su presentación en The Oxford Union, que se suspendió para regresar anticipadamente al país a raíz del fallo de la Corte Suprema que conmovió al país por habilitar la aplicación de un beneficio extraordinario a un genocida.

Esta actividad podría ser reprogramada para que coincida con la invitación a participar de la Latin American Conference 2017", señalaron desde Unidad Ciudadana.

Fernández recibió una invitación del diputado y ex candidato a presidente por La France Insuomise, Jean-Luc Mélenchon, que le propuso participar en la Jornada que su fuerza política organiza el 24 de noviembre en París, en vísperas de la Convención del 25 y 26 de ese mes.