Fotos D’Elía cuestionó a la expresidenta por no haberse solidarizado con De Vido

27/10/2017 -

Tras la declaración de Cristina Kirchner ante el juez Claudio Bonadio por la causa por supuesto "encubrimiento agravado" a los ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la Amia, el piquetero Luis D’Elia volvió a cuestionar a la expresidenta.

Luego de su pedido de autocrítica por la derrota del kirchnerismo en las elecciones, D’Elía publicó un mensaje en las redes sociales criticando a Cristina, luego de que no hablara en Comodoro Py sobre el detenido ex ministro de Planificación. "Me dolió que @CFKArgentina no haya tenido una sola palabra solidaridad con Julio De Vido", escribió en Twitter.

La relación del jefe de Miles con el kirchnerismo no está en su mejor momento. El piquetero fue excluido de Unidad Ciudadana, y luego calificado de "piantavotos" y bajado del acto en Racing del cierre de la ex presidenta. "Recién me pidió el Dr. Oscar Parrilli que no asista al acto de la cancha de Racing porque consideran ‘los jefes’ que yo soy ‘piantavotos’", había escrito en su momento.

Tras las elecciones, mostró su descontento por resultados y le pidió a Cristina que hiciera una autocrítica: "2013, 2015, 2017. Tres derrotas consecutivas. Cuál es la autocrítica @CFKArgentina???".