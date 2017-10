Fotos “Lo más importante es decir presente”

27/10/2017 -

El Maratón Aniversario del diario EL LIBERAL se desarrollará el próximo domingo 12 de noviembre y tendrá varias presencias destacadas en esta nueva edición.

Ayer, el padre Koffi Gilbert pasó por la sede de Hamburgo y confirmó que correrá la gran cita del deporte en Santiago del Estero.

Registró su inscripción y dejó además un mensaje para los que se van a sumar a la prueba.

"Esta es la segunda vez que voy a estar en el Maratón de EL LIBERAL. Yo soy de los que cree que cuando uno está en un lugar, debe participar de todo lo que pueda. En este caso, quería estar otra vez. Obvio, no es para ganar nada. Es para participar y compartir con la gente. Eso es lo más importante. Lo que realmente vale no es ganar, es estar. Compartir ese espíritu que contagia el diario con este evento. Compartir con las personas es lo que uno más disfruta", señaló Gilbert, después de inscribirse.

El padre recibió la remera del maratón y además confirmó que correrá con el número 10.

"Yo no me estoy entrenando. Voy a decir presente y tengan por seguro que voy a llegar. Si debo caminar para hacerlo, lo haré. Estoy seguro de que voy a llegar, je. A mí me gusta participar también para mostrar con ese espíritu que no debemos abandonar sin luchar. A veces se dice ‘no puedo’ sin antes haber luchado. Es una forma de mostrar que sí se puede. Hay que hacer algo y demostrar que se puede", confesó el religioso.

Muy querido

"El año pasado me tocó estar presente en el maratón y recibir mucho cariño de la gente. Eran muchos los que pasaban saludándome. No es para hacer publicidad ni para aparentar nada, es para acompañar en un evento como este. Vivo ahora en esta provincia y me gusta estar presente en eventos así", contó Koffi Gilbert, respecto de la reacción de la gente para con él durante la prueba atlética.

El padre será parte de la competencia de los 10 kilómetros el 12 de noviembre próximo.

"Uno debe tener confianza en sí mismo. Cumplir, más allá de un resultado. Decir presente. Agradezco a EL LIBERAL porque muestran que a través del deporte se puede dar un mensaje de solidaridad, un mensaje de caridad y de fraternidad. Espero que reciban la bendición para que puedan seguir trabajando por el bien de todos", cerró Gilbert, quien es oriundo de Costa de Marfil y reside desde hace más de una década en Santiago del Estero.