No pudo violar a una mujer y le robó una licuadora y un celular

Fotos AUDIENCIA. La Fiscalía enumeró ayer todas las pruebas que pesan en contra del joven.

27/10/2017 -

Un sujeto de 19 años del barrio Esperanza II, permanecerá tras las rejas por cuatro meses, después de que la Justicia friense le dictara la prisión preventiva por los delitos de robo y abuso sexual; lesiones leves y robo en grado de tentativa.

El imputado se encuentra detenido a raíz de la denuncia de una mujer, quien, a principio de mes fue observada por el cusado mientras dormìa con su hijo en su domicilio del Bº Virgen del Valle.

Fue el pequeño quien descubrió al imputado en la habitación de su madre observándola. Al sentirse delatado, el visitante cerró la puerta al menor y tomó con fuerza a la víctima. La tiró a la cama e intentó abusarla sexualmente. No pudo concretar su cometido y escapó por una ventana llevándose una licuadora, un celular y otros elementos.

La mujer pidió auxilio a los vecinos quienes se pusieron en contacto con la policía, que más tarde lo aprehendió en su casa, pero con incidentes que provocó la familia arrojando piedras a los uniformados y a las Dras. María Belén Pan y Rocío Padula que participaron del procedimiento.

Planteo fiscal

La fiscal Dra. Rocío del Valle Padula ayer solicitó la prisión preventiva para el sujeto teniendo en cuenta que el informe psicológico determina fallas en el manejo de los impulsos y deseos, se siente perdido y rechazado; inmadurez sexual, y no se afirma en la realidad.

Además, aún restan elementos a producir como las pruebas genéticas en el camisón de la víctima, el reconocimiento de la vestimenta, y otros fundamentos como su falta de domicilio fijo, no estudia ni trabaja, presenta conducta fugitiva y falta de colaboración con la Justicia.

En otros legajos no se pudo completar la investigación porque la policía no lo pudo encontrar y cuando la Fiscalía pretendió declarar la rebeldía y captura en sala de audiencia, no prosperó.

También se encontraban presentes los Dres. Juan Bautista Frías y Macarena Vildoza Silva, que poseen legajos de investigación que no pudieron ser completados por su falta de colaboración.

La Dra. Vildoza Silva manifestó que se le sigue la investigación por otro delito de robo en base a una denuncia radicada en el mes de abril; y el Dr. Frías, a su vez posee otro legajo de mediados de enero en donde se lo acusa al imputado de lesiones leves en perjuicio de su hermano de trece años y un vecino, a quienes agredió con un palo.