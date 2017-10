Mañana será el Tercer Retiro Espiritual sobre Mama Antula

Fotos MOMENTO DE REFLEXIÓN. La convocatoria será en el santuario que lleva el nombre de la beata.

27/10/2017 -

En el santuario de Villa Silípica se realizará mañana el tercer retiro espiritual sobre Mama Antula, abierto a todos los cristianos católicos que deseen unirse en la oración. Este nuevo encuentro, que comenzará a las 9 y finalizará a las 19, convoca a los laicos a reflexionar sobre la vida de la beata santiagueña y sobre todo a imitar su vocación de servicio.

Este retiro se realizará bajo el lema "En la casa de Dios todas las piedras deben ser bien pulidas" (Mama Antula).

"A las ocho de la mañana saldrán los colectivos desde la parroquia de Mailín hasta el santuario de Villa Silípica, por lo que todas las personas que deseen ir deben inscribirse en la parroquia llamando al 4250735, o a través de la página de Fácebook del Santuario de Mama Antula. Ya son más de 500 las personas que se inscribieron por lo que consideramos será un encuentro numeroso y rico. Pedimos a la gente que lleve una Biblia, un cuaderno y el almuerzo para compartir", sostuvo el padre Ramón Tenti, rector del santuario Mama Antula.

Asimismo destacó que el retiro estará articulado en tres reflexiones con frases de Mama Antula. El primer tema a abordar será sobre ‘Haced la voluntad de Dios, nuestra mayor felicidad’, que se fundamenta en la frase de la Mama Antula: "Yo no sé qué otra cosa mejor puedo hacer que ofrecerme ciegamente al Señor todos los días de mi vida para que haga en mí su santa voluntad". La segunda reflexión será sobre "Mi fe no varía y se sostiene en quien la da" y el tema será: "El seguimiento de Jesús, un proyecto de vida". Y por último, se reflexionará, también teniendo como base la frase de Mama Antula "Quisiera andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer". En este caso el tema será "La misión: un estilo de vida", adelantó Tenti sobre el contenido del encuentro, que estarán mediatizados por momentos de reflexión, reflexiones personales, celebraciones penitenciales, el rosario de la Mama Antula, celebración de reconciliación y la eucaristía final.

Finalmente el sacerdote recordó que entre las obras que se realizaron en el Santuario se encuentra el techado para albergar a los peregrinos, se adquirieron más de 250 sillas y se terminaron los baños.