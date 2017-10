Duro testimonio de acoso de la actriz de "Velvet" y de sus colegas

27/10/2017 -

Luego de que "The New York Times" destapara lo que Hollywood silenció perversamente por décadas (el comportamiento compulsivo del productor Harvey Weinstein hacia decenas de actrices), artistas españolas salieron a confesar lo que tuvieron que padecer en sets de filmación y oficinas de casting.

En España, la bella Aitana Sánchez Gijón ("Velvet") aportó su testimonio al diario El Mundo. "Alguien, cuyo nombre no recuerdo, me citó en un hotel para hacerme una supuesta prueba. Subí a esa habitación, no había cámaras ni nada, me dijo que la prueba me la haría otro día, pero que quería estudiar ángulos de luz. Empezó a tocarme la cara, el cuerpo, y a aproximarse mucho. Me sentí fatal y me fui", contó.

Más explícitas fueron las amenazas que sufrió Carla Hidalgo, que participó en series como "7 vidas", quien aseguró que fue acosada por un actor, director y productor español. "Durante un viaje, al entregarnos la llave de la habitación, la recepcionista se refirió a nosotros como ‘Señores de....’ Yo respondí que había un error y él me tomó del brazo y me susurró: ‘Sube a la habitación, coge la maleta y podrás irte. Cuando iba a salir me dijo: ‘Si te vas y no te acuestas conmigo me voy a encargar de que no trabajes nunca más’’, señaló.

Y agregó: "‘Estuve callada por miedo. Sé que en producciones de cine y TV donde ha estado este señor no me ha dejado participar".

Otra actriz española, Maru Valdivielso, aportó lo mal que lo pasó en una prueba en la que le obligaron, con un motivo inconsistente, a desnudarse de cintura para arriba un buen rato. "Me sentí culpable mucho tiempo. Pensé que tendría que haberme ido de allí en el primer minuto, cuando me enseñó el dormitorio. Y a la mierda la película. En ese momento de mi vida no tenía claros los límites. Ahora sí".