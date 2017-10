Casella atacó a Ventura por Ari Paluch

27/10/2017 -

La semana pasada Ari Paluch (55) fue denunciado por acoso sexual y estallaron las acusaciones en su contra, generando que el escándalo creciera a pasos agigantados, y que dos conductores volvieran a enfrentarse.

En detalle, Luis Ventura (61) salió a respaldar a Paluch y defenestró a Beto Casella (57), quien tras la denuncia de la microfonista de A24 se paró de la vereda contraria del ex presentador de América y dijo: "Todos en el medio habíamos escuchado algo alguna vez de Ari Paluch".

Dicho esto, en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en "Por si las moscas", el ex amigo de Jorge Rial (56) expresó: "Creo que muchos no pueden ni abrir la boca".

Y pasó a contestarle directamente al presentador de Bendita. "Qué puede decir Beto Casella cuando le tocó la teta a (Alejandra) Maglietti en el aire, y esto también está en un video, lo pueden buscar en YouTube", soltó al respecto.

Como era de esperarse, Casella salió con los tapones de punta a pegarle al conductor de Secretos Verdaderos. "Ventura habla de una operación contra Ari Paluch... la operación es algo armado, con un fin, con testimonios falsos o tergiversados por lo cual a partir de ahora están bajo sospechas las locutoras, microfonistas y maquilladoras que se animaron a hablar", comenzó diciendo irónico Beto en un mensaje que le mandó a Tomás Dente al aire de "Nosotros a la mañana".

Y siguió, en el mismo tono de burla: "¿Es fabuloso, no? El mensaje es chicas no hablen, no denuncien, no formen parte de operaciones, no sean sospechadas el día de mañana que por ahí hasta los Ventura te mandan una carta documento y te imputan por falso testimonio... Qué lindo mensaje para estos tiempos".

Pero el descargo recién empezaba. Luego de eso, Casella llamó "impresentable" a Ventura y aclaró que "‘atrasa justo 20 años".

"Si debemos recordar cuál es el mayor episodio de violencia contra una mujer mediáticamente lo tiene Ventura, no me hagan recordarles cuál fue", expresó el periodista en relación al pedido de aborto que la figura de América le había hecho a su ex amante, Fabiana Liuzzi.

"Vero" Lozano

Luego de que Paluch asegurara en su ciclo de radio: "Quise hacerle un ‘give me five’ y toqué su cadera y su parte íntima", Verónica Lozano disparó:

"Creo absolutamente en la palabra de Ariana, la microfonista, que trabajó en Telefé cuando hacíamos AM. Es una chica deliciosa, amorosa. Y también creo en el testimonio de las otras compañeras. Nadie tiene derecho a hacer sobre tu cuerpo lo que vos no tenés ganas de que hagan. Nadie tiene derecho a decirte cosas desubicadas. O sea, ¡basta!", aseguró la conductora de Cortá por Lozano.

Incluso reveló: "Lo que yo sí sé es que laburando hace tiempo en la radio con Juan Castro, Juan me comentaba este tipo de situaciones. Yo no las viví. Es un correveidile. De hecho, la verdad es que él tenía esa fama".