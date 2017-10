Carmen se incomodó con declaraciones de "Fede"

27/10/2017 -

Federico Bal estuvo en el ciclo radial "Basta de todo" y reveló una historia de Santiago Bal junto a Alfredo Barbieri que incluye cocaína.

"Hay una historia muy linda de que mi viejo estaba compartiendo teatro de revistas con mi abuelo Alfredo y toda esa camada tomaban mucha falopa y no estaba mal visto. Tenían que hacer tres funciones. Tomaba para hacer su monólogo. Mi viejo estaba meando, 21 añitos, y le dice: ‘Che pibe, no querés?’ y mi viejo le dice ‘qué?’, ‘un pirulo, ¿no querés?’ Y mi viejo le pregunta: ‘¿Qué, es droga? yo no tomo, no no’, y se quedó re nervioso mi papá, porque sentía que le hacia un gesto feo al no tomar", contó.

A quien no le cayeron nada bien estas declaraciones es a Carmen Barbieri, la madre de Federico e hija de Alfredo Barbieri, fallecido en 1985. "Mi papá era un hombre de bien, era un excelente artista. Ojalá Federico llegue a ser un artista como él. Que se haga cargo, no me molesta para nada. Viví con mi papá hasta el día que me fui a vivir sola. Puedo hablar de mi papá, nadie sabe más que yo. Yo sé quién fue como padre", manifestó a Primiciasya.com.

Carmen: "No tengo nada que decirle tampoco. Es como que me ponga a hablar de Sandro, que no lo conocí. Yo no me meto con la gente. Lamento que Fede no haya conocido al abuelo. Nunca estafó a nadie, no le robó nada a nadie. Era un trabajador incansable, nunca le falló a mi mamá. No tengo nada más que palabras maravillosas para con mi papá. Ojalá yo hubiera tenido un marido como mi papá. Hablar de alguien que no se puede defender es feo. Lo amo, lo extraño, es el hombre que más quise", dijo.

En su entrevista, Federico también recordó cuando la propia Carmen probó un cigarrillo de marihuana durante un viaje compartido en Amsterdam. "Cuando fuimos juntos, como fumar es legal allá, fuimos a un bar y le dije ‘vieja, acá vamos a fumar’. Es más, había un menú y todo. Armé uno finito, fumamos, le dio una seca y no le pasó nada... Ella me dijo: ‘esto no pega, en mi época era otra cosa...’", contó.

"El tema es que yo estaba re tranquilo y se empezó a perseguir, como que le agarró una paranoia y de la nada me desapareció y se puso a ver ropa y quería comprarle a todo el mundo", relató.

Durante la extensa charla el hijo de Santiago Bal no sólo hizo referencia al tema drogas, sino que también habló, entre otras cosas, de su debut sexual.

"Debuté en la casa de Rolo Puente. Un día me llama y me dice ‘ya está, el mes que viene para tu cumple de 14’. Y yo le decía ‘dejame que la primera vez sea con una chica que quiera’", confesó.