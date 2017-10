Claudia Villafañe contó entre lágrimas lo que vivió durante el robo: "Mi familia pensó que me habían secuestrado"

27/10/2017 -

Claudia Villafañe (55) contó detalles del violento robo que sufrió cuando estaba dentro de su camioneta en Villa Devoto y fue abordada por motochorros que rompieron el vidrio para robarle la cartera y el celular, y le lastimaron la mano. ‘"Tengo un tajo muy profundo, me tuvieron que dar puntos", aseguró la empresaria.

Con la mano vendada y visiblemente conmocionada, la ex mujer de Diego Maradona reconoció que pasó un mal momento. "Fuimos a hacer una operación bancaria al centro con mi cuñada y mi sobrino. Cuando llegamos a su domicilio, porque los fui a dejar ahí, se bajaron los dos, y apareció un chico en moto que le preguntó a mi cuñada por la avenida Francisco Beiró", comenzó Claudia en su relato.

"Mientras mi cuñada le contestaba para dónde tenía que ir, yo sentí el impacto de que me quisieron romper el vidrio de mi lado, pero no pudieron porque están blindados. Giré la cabeza y de repente veo un señor adentro de mi camioneta. En el momento, no me di cuenta que me cortaron la mano porque no sentí el dolor ni nada. Yo tenía la cartera en el piso del asiento de atrás y me lastimó la mano para agarrar el celular", continuó en una nota con Intrusos.

Luego contó la preocupación que sintieron su cuñada y su sobrino cuando pensaron que la habían secuestrado porque se quedaron con la imagen del ladrón adentro del vehículo y que Villafañe arrancó: "De la impotencia, arranqué y los seguí hasta donde pude. Se metieron a contramano en una barrera y ahí me fui a una garita a avisar a la policía lo que había pasado. Como tardé media hora en volver a la casa de mi cuñada, ellos pensaron que me habían secuestrado", señaló.

Claudia también contó que no tenía dinero en efectivo encima y, entre lágrimas, contó que lo que más le dolió es haber perdido sus pertenencias con valor afectivo: fotos y regalos de su nieto Benjamín y un rosario de la Virgen de Salta.