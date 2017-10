Un monstruo de la sombra amenaza a un grupo de niños

27/10/2017 -

El estreno más esperado de Netflix, la segunda temporada de Stranger Things, llega a la plataforma de streaming hoy. La exitosa serie, que con 43,5 millones de visualizaciones sigue en público a Game of Thrones (48 millones), según cifras de audiencia, detalla acontecimientos muy extraños que suceden en el pueblo de Hawkins, Indiana.

Netflix estrena los nuevos episodios de la serie ambientada en los más y mejores años 80. Y una de las primeras cosas que los espectadores se dan cuenta al empezar la segunda temporada de "Stranger Things" es que el foco se ha descentralizado. Sigue habiendo un simpático grupo de niños, pero los hermanos Duffer han preferido desarrollar mejor el "círculo externo" formado por los mayores; y un nuevo monstruo que perdurará en las futuras temporadas.

La desaparición de un niño destapa los hechos inexplicables que suceden en la zona, producto de una serie de experimentos que realiza el gobierno. Para complicar más la situación, se incorporan fuerzas sobrenaturales perturbadoras y una niña con poderes muy peculiares. Eso resume la primera temporada.

Ahora bien, la segunda y tan esperada segunda temproada se inicia en los días alrededor de Halloween de 1984. Ha pasado un año desde que Will (Noah Schnapp) volvió a casa y todo parece haber vuelto a la normalidad y con pocas novedades salvo la llegada al colegio de Max (Sadie Sink), una misteriosa chica nueva que dejará prendados tanto a Dustin (Gaten Matarazzo) como a Lucas (Caleb McLaughlin). Por otro lado se ve a Mike intentando localizar a Eleven (Millie Bobby Brown), en paradero desconocido desde el final de la primera temporada.

Aún son pocos los detalles que se han revelado sobre la segunda temporada. Se conoce que la serie presentará cuatro personajes nuevos interpretados por Sean Astin (Goonies), Paul Reiser (Mad About You), Dacre Montgomery (Power Rangers) y Sadie Sink. Tras meses de incertidumbre sobre el paradero de Eleven, el nuevo avance lo revela, como así también un nuevo look. Son, entonces, los adultos, los que se adentrarán más en el lado del misterio con Hopper (David Harbour) investigando si la muerte de unos cultivos de calabaza pudiera tener relación con el upside down (el mundo del revés). Jonathan y Nancy seguirán dando vueltas a la desaparición de Barb y la madre de Will (Winona Ryder), empieza a darse cuenta de que las visiones de su hijo no son imaginaciones.

Los hermanos Matt y Ross Duffer (Wayward Pines, Hidden) son los responsables de crear y escribir Stranger Things junto a Shawn Levy, quien produce y dirige la serie que mereció 18 nominaciones a los premios Emmy. La nueva temporada contara con nueve capítulos, uno más que la primera.