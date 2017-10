La música de los 80 provocará mucha nostalgia

27/10/2017 -

Empieza la segunda temporada de Stranger Things y con ella vuelve una banda sonora cargada de títulos de los 80 que harán rememorar la era de Terminator, Ghostbusters, las cintas VHS, la Guerra Fría y el pelo encrespado. Una temporada en la que Jonathan le preguntará a su hermano Will si preferiría ser David Bowie o Kenny Rogers, y en la que finalmente terminará sonando Rogers y no Bowie.

Y es que además de la ración habitual de The Clash de la mano de Jonathan con temas como "This Is Radio Clash" o "Should I Stay or Should I Go", los nuevos episodios también vienen aliñados con un periodista de investigación al que le gusta mucho Billie Holiday; un hermanastro un tanto cruel muy dado al rock duro de Metallica o Ratt; un Steve conduciendo a ritmo del "Hammer to Fall (Headbanger’s Mix)" de Queen; o la madre de Nancy y Mike cuyo ideal de velada perfecta consiste en una baño relajante leyendo la novela romántica Heart of Thunder mientras escucha el "The Way We Were" de Barbra Streisand o el "I Do Believe I Fell (I Fell in Love)" de Donna Summer.

También sonará Devo, Bon Jovi y The Runaways, Cyndi Lauper y The Police.