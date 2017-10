Video: Así fue el nuevo cruce entre Nicole y "Pampita"

Fotos

Cuando Nicole Neumann (36) tuvo como invitada a Carolina "Pampita" Ardohain en su programa por KZO, "Tardes Nuestras", la rubia y la morocha se sacaron chispas y aclararon viejos rencores.

Sin embargo, una vez finalizada la entrevista, ambas posaron sonrientes ante las cámaras de los fotógrafos que se habían acercado al lugar para conocer los pormenores del encuentro. Esta vez no fue el caso.

Por empezar, en su visita a "Pampita Online", el ciclo que Carolina Ardohain conduce por el mismo canal que ella, Nicole pidió que no estuvieran presentes las panelistas y éstas se enfurecieron.

Y aunque antes de recibir a su ¿ex? enemiga, Ardohain había asegurado que quería tratarla como a todos sus invitados "con afecto y respeto", parece ser que Nicole no sintió lo mismo.

Es que, según trascendió, la también jurado de ShowMatch le recriminó a su colega que "en la época de codazos arriba de las pasarelas" a ella le hacían bullying. Y la respuesta fue dura: que se lo hacían porque ella se lo buscaba.

En ese sentido, la rubia remarcó que todas le decían "muqui" porque ella "era una mala compañera". Y, claro, esas duras palabras de la novia de Facundo Moyano le cayeron pésimo a "Pampita", quien ni bien se apagaron las cámaras enfrentó a su par.

Al parecer, Ardohain le reprochó a Nicole los malos tratos de antaño y le dijo casi a los gritos: "Yo no me lo merecía". En tanto, el volumen de la discusión siguió creciendo tanto al punto que las modelos casi terminan llorando.

"Nicole se fue angustiada a su camarín. Siente que ella trató a Pampita con respeto cuando la invitó a su programa y que ahora a ella le pasó facturas", aseguró un testigo de los reproches de las famosas.

"Yo no tenía ganas de entrar en eso. No me interesa hacer sentir incómodo a nadie y ella sola me llevó a incomodarla. No quería llegar a ese lugar, pero se llevó ella sola", aseguró la exmujer de Fabián Cubero ante las cámaras de "Los ángeles de la mañana" cuando abandonó el estudio. En tanto, recalcó: "Yo traté de cuidarla en mi programa".

Luego agregó sobre la entrevista: "Se puso tensa sobre el final, cuando hablamos acerca de qué pasó", es decir, quién apodó "Muqui" a Pampita.

Nicole le dijo a los medios que "no esperaba una entrevista tan incisiva, me sentí acorralada e incómoda". Pampita explicó que ella hace entrevistas con profundidad, en otro estilo de las que se suelen ver en el programa de Nicole Neumann en el mismo canal. Pero lo cierto es que había mucha tensión en el estudio.

Antes de este cruce las modelos habían podido hablar de su momento presente. "Me da miedo mandarle fotos o que las chicas miren su celular, pero hacemos chat hot con Facundo", le confesó Nicole a Pampita en este segundo encuentro, en el que la novia de Pico Mónaco había decidido conocer a la top model en profundidad. Así logró que la rubia abriera su corazón para hablar sobre el "desamor" que sintió por parte de su madre y el dolor que le produjo Fabián Cubero cuando la cuestionó a ella como mamá.

Hace unos días, Nicole Nuemann se autodefinió: "Soy una mujer muy pasional, bien escorpiana, y siempre me gusta jugármela y vivir la vida a pleno. El año pasado estuve muy vulnerable, triste, con ganas de llorar todo el tiempo, y sentí que fue lo más cercano a la depresión. Por eso, después de pensarlo mucho, sentí que tenía que parar y barajar de nuevo. Ya no quería ser deshonesta conmigo".