CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Octubre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

28/10/2017 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. FLICKA 2

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

16.45 KALLY’S MASHUP

17.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. RECIÉN GRADUADA

19.45 CINE. CUIDADO BEBÉ

SUELTO

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

00.30 NOTICAMPI

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS

CLÁSICO


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.00 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA


CANAL14

11.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

ALMAGRO

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.

BROWN VS. HURACÁN (FEM.)

22.00 RECORDANDO

23.30 LOS OJOS DE IVANA


CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALLY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES


PELÍCULAS

CINEMAX

06.59 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

07.28 LICENCIA PARA CASARSE

09.13 UN VIERNES DE LOCOS

11.04 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

13.34 ACADEMIA DE VAMPIROS

15.31 STEP UP 3

17.46 LÍNEA DE EMERGENCIA

19.33 TRON. EL LEGADO

22.00 IN/MORTAL

TCM

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF

08.50 ALF

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 LA PANTERA ROSA

10.25 ALF (TEMPORADA 4)

10.51 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO

12.37 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

14.44 BATMAN ETERNAMENTE

17.00 60 SEGUNDOS

19.11 EL JUEZ

21.00 MATRIX

23.26 SOLDADO UNIVERSAL

TNT

06.39 MAL EJEMPLO

08.24 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

10.59 ENCANTADA

12.56 17 OTRA VEZ

14.52 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

17.12 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

19.02 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

22.00 KICK-ASS 2

00.00 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

01.59 KICK-ASS 2

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON

15

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON

15

11.00 HOUSE M.D., SEASON 6

12.00 HOUSE M.D., SEASON 6

13.00 ELEMENTARY, SEASON 5

13.50 ELEMENTARY, SEASON 5

14.45 LUCIFER, SEASON 1

15.45 LUCIFER, SEASON 1

16.45 LUCIFER, SEASON 1

17.45 LUCIFER, SEASON 1

18.45 NUNCA MÁS

21.00 CERCANA OBSESIÓN

22.45 PARANOIA

24.45 ELEMENTARY, SEASON 5

01.45 ELEMENTARY, SEASON 5

STUDIO UNIVERSAL

09.15 UNA RECETA PARA EL AMOR

11.10 DISEÑO DE AMOR

13.10 WALTER

15.00 LA MUÑECA DEL MAL

16.55 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1

18.30 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1

20.00 CEMENTERIO DE ANIMALES 2

22.10 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA

MUERTE

24.45 LA ASESINA DEL HACHA

01.40 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA

MUERTE

04.05 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 23, ACTUARÁN “EL

SACHERO”, SALITRAL. RECITAL

DEL TRÍO SAN FERNANDO.

POLIDEPORTIVO

GREMIO MUNICIPAL

(CANCHA DE BÁSQUET)

+HOY, A LAS 22, PEÑA SOLIDARIA

“TODOS POR ANTO”. ACTUARÁN:

EL SYMBOL, FACU ROBLES

Y LA BUENA VIBRA, MOSOJ

ÑAUPA, LOS ARAUJO, MISHKY

SIMI, CRUZA DANZA, DÚO

TURAIKY, CÓNDOR LÓPEZ, DEL

ESTERO, ÁLVARO OTTINETI, ALE

CARABAJAL, MIGUI CÁCERES,

CHINGOLO SUÁREZ, CLAUDIO

ACOSTA Y MARTÍN CUSSA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+HOY, A LAS 21.30, “EL LAGO DE

LOS CISNES”, CON EL BALLET

FOCHESATO.

+JUEVES 23 DE NOVIEMBRE,

A LAS 22, THE BEATS CON EL

SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL

MARCO DE LOS RECITALES DE

SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC

Y LA MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL, ACTUARÁ PABLO MURATORE.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 A)

28/10 -14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30

(Cast) 22:25 (Subt) 01:05 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO

(3D) ANIMACÓN, AVENTURA, (ATP)

28/10 -29/10- 14:30 (Cast) 16:20

(Cast) 18:10 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CI-FI (+ 13 AÑOS)

28/10-20:00 (Cast) 22:15 (Subt)

00:55 (Subt)

MÁS ALLÁ DE LA

MONTAÑA (2D): DRAMA (+ 13

AÑOS) 28/10 -29/10- 14:30 (Cast)

17:00 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/11- 19:30 (subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

28/10 - 21:40 (subt) 00:25 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 28/10

- 29/10-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

THOR RAGNAROK (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

28/10 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

00:40 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 28/10 - 29/10

14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

30/10- 01/11 16:30 (Cast)

EL PEQUEÑO VAMPIRO

(2D) ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/11- 18:40 (Cast) 20:30

(Cast)

AMITYVILLE: EL

DESPERTAR (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

28/10 22:40 (Subt) 00:35 (Subt)

29/10 AL 01/11 22:40 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto) Castell. 2D 20:00 -

22:40 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

Castell. 2D 17:30- (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAY 13 AÑOS C/

Reserva (compañía de un adulto)

Castell. 2D 19:40 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto)

Castell. 2D 17:40 - 22:30 (Todos los

días)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/

LEYENDA

Castell. 2D 17:50 - 22:50 (Todos los

días)

Castell. 3D 20:20 (Todos los días)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Octubre 2017

También te puede interesar