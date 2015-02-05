CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Octubre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
28/10/2017 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.30 CINE. FLICKA 2
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
16.45 KALLY’S MASHUP
17.30 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. RECIÉN GRADUADA
19.45 CINE. CUIDADO BEBÉ
SUELTO
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINUACIÓN)
00.30 NOTICAMPI
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS
CLÁSICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE
ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.00 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
ALMAGRO
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.
BROWN VS. HURACÁN (FEM.)
22.00 RECORDANDO
23.30 LOS OJOS DE IVANA
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALLY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.59 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
07.28 LICENCIA PARA CASARSE
09.13 UN VIERNES DE LOCOS
11.04 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
13.34 ACADEMIA DE VAMPIROS
15.31 STEP UP 3
17.46 LÍNEA DE EMERGENCIA
19.33 TRON. EL LEGADO
22.00 IN/MORTAL
TCM
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF
08.50 ALF
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 LA PANTERA ROSA
10.25 ALF (TEMPORADA 4)
10.51 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO
12.37 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
14.44 BATMAN ETERNAMENTE
17.00 60 SEGUNDOS
19.11 EL JUEZ
21.00 MATRIX
23.26 SOLDADO UNIVERSAL
TNT
06.39 MAL EJEMPLO
08.24 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
10.59 ENCANTADA
12.56 17 OTRA VEZ
14.52 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
17.12 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
19.02 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
22.00 KICK-ASS 2
00.00 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
01.59 KICK-ASS 2
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON
15
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON
15
11.00 HOUSE M.D., SEASON 6
12.00 HOUSE M.D., SEASON 6
13.00 ELEMENTARY, SEASON 5
13.50 ELEMENTARY, SEASON 5
14.45 LUCIFER, SEASON 1
15.45 LUCIFER, SEASON 1
16.45 LUCIFER, SEASON 1
17.45 LUCIFER, SEASON 1
18.45 NUNCA MÁS
21.00 CERCANA OBSESIÓN
22.45 PARANOIA
24.45 ELEMENTARY, SEASON 5
01.45 ELEMENTARY, SEASON 5
STUDIO UNIVERSAL
09.15 UNA RECETA PARA EL AMOR
11.10 DISEÑO DE AMOR
13.10 WALTER
15.00 LA MUÑECA DEL MAL
16.55 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1
18.30 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1
20.00 CEMENTERIO DE ANIMALES 2
22.10 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA
MUERTE
24.45 LA ASESINA DEL HACHA
01.40 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA
MUERTE
04.05 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 23, ACTUARÁN “EL
SACHERO”, SALITRAL. RECITAL
DEL TRÍO SAN FERNANDO.
POLIDEPORTIVO
GREMIO MUNICIPAL
(CANCHA DE BÁSQUET)
+HOY, A LAS 22, PEÑA SOLIDARIA
“TODOS POR ANTO”. ACTUARÁN:
EL SYMBOL, FACU ROBLES
Y LA BUENA VIBRA, MOSOJ
ÑAUPA, LOS ARAUJO, MISHKY
SIMI, CRUZA DANZA, DÚO
TURAIKY, CÓNDOR LÓPEZ, DEL
ESTERO, ÁLVARO OTTINETI, ALE
CARABAJAL, MIGUI CÁCERES,
CHINGOLO SUÁREZ, CLAUDIO
ACOSTA Y MARTÍN CUSSA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+HOY, A LAS 21.30, “EL LAGO DE
LOS CISNES”, CON EL BALLET
FOCHESATO.
+JUEVES 23 DE NOVIEMBRE,
A LAS 22, THE BEATS CON EL
SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL
MARCO DE LOS RECITALES DE
SADAIC, ORGANIZADOS POR SADAIC
Y LA MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL, ACTUARÁ PABLO MURATORE.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 A)
28/10 -14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30
(Cast) 22:25 (Subt) 01:05 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO
(3D) ANIMACÓN, AVENTURA, (ATP)
28/10 -29/10- 14:30 (Cast) 16:20
(Cast) 18:10 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CI-FI (+ 13 AÑOS)
28/10-20:00 (Cast) 22:15 (Subt)
00:55 (Subt)
MÁS ALLÁ DE LA
MONTAÑA (2D): DRAMA (+ 13
AÑOS) 28/10 -29/10- 14:30 (Cast)
17:00 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/11- 19:30 (subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
28/10 - 21:40 (subt) 00:25 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 28/10
- 29/10-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
THOR RAGNAROK (2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
28/10 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
00:40 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN (ATP) 28/10 - 29/10
14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
30/10- 01/11 16:30 (Cast)
EL PEQUEÑO VAMPIRO
(2D) ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/11- 18:40 (Cast) 20:30
(Cast)
AMITYVILLE: EL
DESPERTAR (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
28/10 22:40 (Subt) 00:35 (Subt)
29/10 AL 01/11 22:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto) Castell. 2D 20:00 -
22:40 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
Castell. 2D 17:30- (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAY 13 AÑOS C/
Reserva (compañía de un adulto)
Castell. 2D 19:40 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto)
Castell. 2D 17:40 - 22:30 (Todos los
días)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/
LEYENDA
Castell. 2D 17:50 - 22:50 (Todos los
días)
Castell. 3D 20:20 (Todos los días)