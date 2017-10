Evangelio según San Lucas 6,12-19.

28/10/2017 - Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de Apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados; y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Comentario Si para hacer los ministros de sus enseñanzas, Jesús hubiera escogido hombres sabios según la opinión pública, capaces de captar y de expresar ideas agradables a los oídos de las multitudes, lo hubieran sospechado de haber predicado según el método de promoción de los filósofos, y el carácter divino de su doctrina no hubiera aparecido en toda su evidencia. Su doctrina y su predicación hubieran consistido “en persuasivos discursos de sabiduría” (1Co 1:17) y nuestra fe, como a aquella que damos a las doctrinas de los filósofos de este mundo, “reposaría en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios” (1Co 2:5). Pero cuando vemos pescadores y publicanos sin instrucción que con audacia discuten con los judíos de la fe en Jesucristo, lo predican en el resto del mundo, y lo logran. ¿Cómo no buscar el origen de ese poder de persuasión? ¿Cómo no admitir que la palabra de Jesús: “Venid conmigo y os haré pescadores de hombres” (Mt 4:19), lo realizó en sus apóstoles por medio de un poder divino? Pablo también manifiesta este poder cuando escribe: “Mi palabra y mi mensaje no tenían nada de un persuasivo discurso de sabiduría, era la demostración del Espíritu y del poder de Dios” (1 Co 2:4). Es lo que dijeron los profetas, cuando anunciaron anticipadamente la predicación del Evangelio: “El Señor dará su palabra a los mensajeros de la Buena Nueva con gran poder” a fin de que “su palabra corra a toda prisa” (Ps 67:12; 147:15). Y de hecho, vemos que “la voz” de los apóstoles de Jesús resuena en toda la tierra y sus palabras hasta los confines de la tierra” (Ps 18:5;Rm 10:18).