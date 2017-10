Dejan sin efecto un embargo a Jorge Macri

28/10/2017 -

La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto un embargo preventivo de ocho millones de pesos sobre el intendente de Vicente López, Jorge Macri, medida cautelar que había solicitado la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a raíz de operaciones financieras por presunto lavado de dinero vinculadas a la compra de un departamento en Miami.

El tribunal de alzada, órgano jurisdiccional superior a Arroyo Salgado, consignó al revocar la cautelar que el embargo preventivo, que también abarcaba a la ex esposa del jefe comunal, Florencia de Nardi, quien había sido alcanzada por un embargo de igual cifra, no estaba justificado, y agregó que no tenía sustento en las constancias existentes en la investigación en trámite.

En ese sentido, el órgano superior detalló que dicha resolución "no desarrolló ni argumentó respecto de los requisitos legales exigidos para disponer, en el estado embrionario de la pesquisa, la cuestionada medida cautelar".

De este modo, la medida quedó sin efecto, y las actuaciones fueron remitidas al juzgado de primera instancia.

La medida de la magistrada había sido apelada por el jefe comunal, y desde su entorno esperaban la determinación de la Cámara Federal de Apelaciones.