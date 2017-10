Arrestaron a joven que amenazó al Presidente

28/10/2017 -

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que arrestó a un joven de 20 años bajo la acusación de haber lanzado amenazas en las redes sociales contra el presidente Macri.

Según la cartera que conduce la ministra Patricia Bullrich arrestó al hombre por amenazas publicadas en Twitter el 18 de agosto de 2016.

La amenaza se realizó a través de una cuenta de Twitter el 18/8/2016. El usuario escribió: "Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)". "No vamos a permitir que nadie genere miedo o incertidumbre. Aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes: vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la Justicia", dijo Bullrich.