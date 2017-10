Emotiva visita de alumnas del Plan FinEs a la gobernadora

Fotos RECONOCIMIENTO. Al final de la visita, las integrantes del plan le dedicaron a la gobernadora una canción.

La gobernadora de la Provincia, Claudia de Zamora, recibió en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno a alumnas pertenecientes al programa FinEs (finalización de estudios), Sub-Programa "Ellas Hacen", del Colegio Secundario Villa del Carmen de la ciudad capital.

La delegación escolar estuvo acompañada por el director de Nivel Medio, profesor Silvio Villalba, y la profesora Natalia Matiazzo, además de docentes de dicha institución.

La gobernadora les recordó a las alumnas que no dejará de acompañar a los santiagueños porque ése es el compromiso que asumió desde el primer día y expresó: "No saben la emoción que tengo realmente de recibirlas. Es la primera vez que me visita una promoción del Plan FinEs y cuando me lo propuso el profesor Villalba me puse muy contenta".

Luego, destacó: "Es el espíritu de superación, que solo las mujeres tenemos, es esa fuerza. Esas ganas de superarnos de sacar adelante nuestra familia. Desde el 2014 el Estado les ha dado la posibilidad de incluirlas en el sistema educativo, la educación es lo que verdaderamente los hace libres a ustedes, como mujeres, les van a trasmitir a sus hijos".

Valiosa experiencia

La profesora Natalia Matiazzo destacó "la labor de estas alumnas que están desde el 2014 en el plan y tienen el orgullo de ser las primeras egresadas del Plan FinEs. La verdad que es un gran esfuerzo de ellas, todas trabajan y la mayoría de ellas están impactadas en el plan Ellas Hacen, todas son mamás y hacen un gran esfuerzo para estudiar y lo han hecho muy bien", resaltó.

Marcela Mattar una de las alumnas del programa FinEs, contó su experiencia con el plan Ellas Hacen: "Me pude independizar para poder mantener a mi familia, además voy a la escuela y puedo decir que tenemos unos excelente profesores que nos enseñan, nos ayudan en nuestros problemas familiares".

A su turno Teresa Susana Díaz otra de las alumnas agradeció por el recibimiento. "Soy del interior de la provincia, ahora vivo en la Capital. En el primer año de mis estudios tuve que dejar mis hijos para venir, pero a partir del segundo año pude traer a mis hijos y me radiqué aquí, hasta que pude independizarme económicamente", concluyó.