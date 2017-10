El Gobierno buscará "un gran acuerdo con los gobernadores"

28/10/2017 -

La vicepresidenta Gabriela Michetti enfatizó que el "gran acuerdo con los gobernadores va a ser un camino permanente, no va a ser una foto estática", y adelantó que el lunes el Gobierno le va a pedir a los empresarios que ahora que hay "sentido de la previsibilidad también apuesten ellos para generar más trabajo".

Antes del acto del Gobierno en el Centro Cultural Kirchner donde se reunirá el lunes con representantes parlamentarios, empresarios, sindicales, religiosos y universitarios, entre otros, Michetti indicó que cada propuesta que el Gobierno ha reflexionado "debe ser consensuada con los distintos sectores de la sociedad". Además, subrayó que los cambios que plantean van a ser ‘desde lo institucional’ porque -enfatizó- "no sirve apretar a los empresarios con una pistola arriba del escritorio".

También agregó que ‘el gran acuerdo’ que el Gobierno quiere hacer con los gobernadores "va a ser un camino permanente, no va a ser una foto estática, de acuerdos básicos que tiene que tener la Argentina".

En declaraciones con radio La Red, negó que en los próximos meses el Gobierno aplique un tarifazo, al asegurar que "lo que se viene es lo que veníamos haciendo, no tenemos para después de las elecciones algo distinto de lo que venimos haciendo".

En cuanto al encuentro del lunes, aseveró que le van a pedir a empresarios que "tienen que competir lealmente, no pueden hacer carteles, monopolios, no pueden hacer locuras que no tienen nada que ver con el manejo institucional"

"Les vamos a pedir que también apuesten ellos para generar más trabajo", resaltó.