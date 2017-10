Fotos PRÁCTICA. Federico Mansilla (derecha) trabajó anoche en el estadio Dr. Israel Parnás junto a Willie Readus.

Federico Mansilla pisó ayer suelo santiagueño y empezó a transitar un nuevo desafío en su carrera deportiva: Independiente BBC.

"Estoy feliz de volver a Santiago. Estuve hablando con Javier (Montenegro) y con el nuevo extranjero ya completamos las fichas mayores. Ahora hay que ponerse a trabajar, a tratar de revertir los partidos perdidos que sufrió el equipo. Acá la gente siempre me trató bárbaro", expresó el alero cordobes, que anoche se entrenó en el Parnás junto con el estadounidense Willie Readus.

"Debo demostrarle al equipo que tiene que confiar en mí. Nadie me va a regalar nada, es cuestión de trabajar. Es difícil, porque son seis fichas, una rotación muy corta. La idea tendría que ser rotar mucho el banco y los minutos que tenga que jugar, hacerlo intenso", agregó Mansilla.

Consultado por su estado físico, comentó: "Yo ya venía trabajando desde hace 4 meses en mi club, Matienzo, y estaba haciendo pesas en el Kempes. Pero necesitaba esto: el equipo, el día a día, que me midan las cargas, porque a veces me gusta entrenar mucho, me paso de rosca y llego sin piernas al partido. Necesitaba esto".

Por último, habló del aspecto defensivo, el gran déficit de Independiente en los dos primeros juegos. "Siempre me gustó mucho defender. Me caractericé en los equipos de Liga Nacional por cumplir el rol de marcar al más rápido o al más difícil del rival. Por mi talla, puedo soportar un 4 o eventualmente un 5 pesado. En defensa, espero, no tendré problemas".