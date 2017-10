El desafío de una liga española sin Barcelona ni Lionel Messi

Fotos INCERTIDUMBRE La independencia de Cataluña pone en riesgo la participación del Barcelona del astro argentino Lionel Messi, en la liga española

28/10/2017 -

Si la flamante declaración de independencia de Cataluña supera la intervención del gobierno español, se abre un interrogante sobre la continuidad de los equipos catalanes en la liga española, entre ellos Barcelona, con el astro Lionel Messi, uno de los más poderosos del planeta.

"El Barcelona no podrá jugar en la liga", manifestó meses atrás el presidente de la liga española, Javier Tebas, y la frase alcanzó ayer mayor magnitud en España con la intervención del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien intervino el gobierno catalán, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones para el 21 de diciembre.

El artículo 99 del reglamento de la Federación Española de Fútbol, en consonancia con la Ley del Deporte en España, señala que "la organización territorial de las Federaciones deportivas españolas se ajustará a la del Estado en Comunidades Autónomas; los clubes deberán estar integrados y afiliados a la Federación de ámbito autonómico del territorio al que geográficamente pertenezcan y sólo podrán ejercer su actividad deportiva en las competiciones oficiales que aquélla organice en el ámbito de su jurisdicción".

La excepción a la regla es Andorra mediante la 17ma. disposición adicional a la Ley del Deporte.

En caso de cumplirse esa sentencia, el campeonato ibérico afrontaría un torneo sin uno de sus dos máximos animadores (el otro es Real Madrid) y no sólo sufriría una merma futbolística y competitiva, sino también económica.

El clásico rival de Barcelona, Real Madrid, en la voz de su presidente, Florentino Pérez, y su entrenador, Zinedine Zidane, dejaron en claro su postura ante una eventual salida de Barcelona de la Liga.

"No contemplo ni una España sin Cataluña, ni una Liga sin el Barça", dijo Pérez, mientras que Zidane señaló: "no veo una liga española sin el Barcelona. Como aficionado al fútbol veo siempre en esta liga al Barcelona".

Para Vicente del Bosque, ex DT de Real Madrid y del seleccionado español de fútbol campeón mundial en Sudáfrica 2010, el fútbol es "un asunto menor o no tan menor" en la sociedad española, pero si no se resuelve "la cuestión catalana" el deporte se debilitará "al igual que los clubes catalanes".

En tanto, el presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, señaló días atrás que el club "no puede ser instrumento manipulable de nadie" en el contexto de la situación política de Cataluña.

La posible salida de Barcelona animó a que un equipo ruso emitiese una invitación al club en el que se desempeña Messi, el capitán y máximo goleador histórico del seleccionado argentino.

"Ya sabemos que el Barcelona puede cambiar de campeonato, así que los invitamos a participar en la mejor liga de fútbol del mundo", publicó Enisey, un club de la segunda división rusa, y con humor invitó al conjunto catalán a través de su cuenta oficial de Twitter a principios de octubre.