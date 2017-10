Categórica goleada del líder PSG

28/10/2017 -

París Saint Germain, con Ángel Di María como titular y los ingresos de Javier Pastore y Giovani Lo Celso, goleó ayer como local a Niza por 3 a 0 en el inicio de la 11ª fecha de la liga francesa de fútbol.

Los goles del equipo parisino, líder e invicto con 29 puntos, fueron convertidos por el uruguayo Edinson Cavani (PT 3’ y 32’) y el brasileño Dante (ST 8’), en contra, respectivamente.

La fecha del fútbol francés continuará hoy con Burdeos vs. Mónaco; Caen vs. Troyes; Dijon vs. Nantes; Guingamp vs. Amiens; Montpellier vs. Rennes; y Estrasburgo vs. Angers.