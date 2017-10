Bielsa atacó a la prensa por su mal momento en Lille

Fotos TÉCNICO. Marcelo Bielsa no tuvo pelos en la lengua y dijo todo lo que siente a partir de la floja tarea del Lille.

28/10/2017 -

El entrenador argentino Marcelo Bielsa aseguró haber recibido "constantes humillaciones" por parte de la prensa francesa y señaló que el desprecio sufrido "está ligado a la falta de resultados" en el Lille, equipo que dirige y que está penúltimo en la Ligue 1 de ese país.

"He recibido y recibo humillaciones constantes que exigen humildad. Ese desprecio hacia mis capacidades está ligado a la falta de resultados", dijo Bielsa en conferencia de prensa previo al partido del domingo frente a Olympique de Marsella, dirigido anteriormente por él.

El técnico argentino admitió que "los resultados pesan a la hora de emitir un juicio sobre un entrenador", y agregó que "como es perfectamente lógico y comprensible eso genera inestabilidad".

"No puedo no sentir la inestabilidad, eso sería un acto de omnipotencia e inconveniente; no necesito que me lo digan claramente, ya que todos los indicadores hablan por sí mismos", aceptó Bielsa.

Sensaciones

"Las expresiones de mi sufrimiento han sido utilizadas para ridicularizarme, pero los sentimientos posteriores a los partidos los neutralizo para poder proponer soluciones a nuestros problemas, y estoy seguro de que nadie sufre tanto como yo con esto", afirmó el entrenador.

"No voy a dar ejemplos porque están a vuestro alcance. No quiero hablar de ningún tema que generaría una polémica y que me alejaría del asunto del partido del domingo, que es mi prioridad máxima", argumentó el rosarino.