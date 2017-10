Lito Cruz sigue buscando el sentido a la vida

28/10/2017 -

En su penúltima jornada, la Fiesta Provincial del Teatro recibe la visita del talentoso actor Lito Cruz, quien a los 77 años continúa "desparramando experiencia" a lo largo de todo el país, "desde Ushuaia a La Quiaca", como él mismo lo remarcó ayer en su arribo a Santiago del Estero.

Esta vez no sólo compartirá con actores, autores y directores los misterios de la actuación, a través de un seminario denominado "El misterio Shakespeare" sino que mostrará cómo se lleva todo esto al escenario cuando a las 21.30 suba en la sala Adatise (de Libertad 175) con el unipersonal "La furia y el viento", escrito por Pacho O’Donell.

"Es un orgullo para mí que me inviten a una fiesta provincial del teatro y que me dejen compartir mis reflexiones sobre por qué Shakespeare es tan actual, y por qué razones ha atravesado los años y sigue siendo el mejor autor del mundo", explicó.

Y adelantó con qué se encontrará el público cuando vaya a ver su obra. "La Furia y el Viento se centra en la agonía de Juan Manuel de Rosas, en sus últimos días y lo interesante, y lo que quizás nos permitirá hacer un debate al final de la obra, es ese recorrido que plantea sobre lo que pasó en la República Argentina a lo largo de los años, y creo que es tan actual, porque hace 200 años pasaba exactamente lo mismo que ahora", señaló. Y agregó: "No aprendemos, siempre lo mismo... Un poco el protagonista de la obra es cómo los hombres negocian todo el tiempo, los negocios son los protagonistas del mundo. Es muy interesante lo que plantea la obra".

Simpático, generoso en las muestras de afecto con el público, Lito Cruz confesó que le gustaría descansar ya, pero no puede. Y no puede no porque alguien se lo impida, sino porque se reconoce un eterno buscador. "Los últimos años de mi vida creo que los voy a transitar buscando siempre. Soy un buscador, le busco un sentido a la vida y al teatro. Espero la respuesta. Aún no las encontré", admitió.

Lo han aplaudido generaciones enteras a lo largo de sus 63 años haciendo ficción. Pero para sorpresa de quienes no conocen la intimidad del actor, confesó que él no fue quien eligió al teatro, sino que fue la actuación la que lo terminó "tomando" a él.

"Nací en Beriso que es la capital de los inmigrantes, y en mi infancia cuando yo empezaba a despertar al mundo había como 70 colectividades en mi zona, y yo veía cómo contaban, cantaban y bailaban su propia historia a través de las representaciones que hacían de sus clubes de la sociedad española, italiana y ucraniana. Aparecían esos mundos que yo no conocía, y veía que el teatro me acercaba una historia desconocida por mí de guerra, del hambre de la guerra y al mismo tiempo un agradecimiento a un país que lo recibía con trabajo. Ahí comencé a hacer pequeñas representaciones para las colectividades y el teatro me fue ganando de a poco. También soy maestro mayor de obra y estudié arquitectura, pero el teatro fue ocupando más horas en mi vida. El teatro me eligió a mí", reflexionó.

Aunque ama la ficción, admitió que no ve televisión y que prefiere dedicarse a la enseñanza sobre todo en una época en la que la pantalla chica está carente de ficciones locales.

"Hoy es muy difícil por los impuestos, por los costos que tiene una producción competir con cassettes extranjeros, que lo único que necesita es que un productor los compre y los pase por un canal. Ese es el desafío actual de los actores, conseguir que se produzcan ficciones", señaló.

A la pregunta de sus seguidores sobre "cuándo volverá con un personaje como el de ‘El Elegido’", Cruz sólo explica: "No sé, depende un poco de que haya producciones, por eso estoy en gira. A mí me interesa mucho más el teatro y la actividad teatral, la enseñanza, desparramar experiencia por el país".

El seminario de Lito Cruz en Adatise se iniciará hoy de 10 a 13, y de 14.30 a 17.30. Las inscripciones se realizan en la misma sala a un costo de $150.