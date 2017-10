Nicole y "Pampita" tuvieron su segundo round en la TV

Fotos Nicole y "Pampita" no se pueden ni ver, y no es un mito.

28/10/2017 -

El enfrentamiento entre Nicole Neumann y "Pampita" Ardohain no fue inventado por los medios y aquel sobrenombre con el que algunas modelos se referían a principio del milenio a la hoy novia de "Pico" Mónaco no era un "mito urbano".

Invitada al programa Pampita Online, Nicole recordó aquel tiempo en el que ambas compartían la pasarela y aseguró que su colega era "‘mala compañera" y que por eso "se ganó" el apodo de "la muqui". Inmediatamente, la conductora la acusó de haberle hecho bullying y la entrevista se convirtió en una discusión.

Pero lejos de haber dejado la polémica allí, ayer las dos divas de la moda siguieron pegándose fuerte en los medios. Entrevistada por Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana", la rubia se despachó con munición pesada. "¿Si me sentí maltratada? Sí. Me parece que trató de meter cizaña en un montón de temas que no tenían nada que ver, cosa que yo podría haber hecho en mi programa también, porque ella tiene un pasado con varias cosas: con su madre, con sus ex, con su actual y demás. Pero lo obvié porque no me interesaba confrontar ni hacerla sentir incómoda... ", comenzó diciendo.

Pero claro, su descargo continuó. "Quería meter el dedo en la llaga con el tema de la relación con mi mamá o mi hermana, yo le podría haber contestado qué pasó esa vez cuando ella quiso pasar por arriba con el auto a la madre, o qué pasó cuando ella dejó a uno por el otro, a (Martín) Barrantes por (Benjamín) Vicuña. Pero no me sale esa cosa espontánea porque no tengo maldad adentro. Me di cuenta después de la entrevista", expresó, todavía molesta.

"Ella quiso instalar que le hacíamos bullying y no fue así. Nadie se reía ni se mofaba de ella. Lo que se hablaba era sobre las cosas que nos hacía, de sus actitudes de mala compañera", expresó.

"Ella vive para el afuera. Me decía ‘yo soy comunicadora’, y ahí de lo que estábamos hablando es de lo que pasó entre nosotras. Somos personas reales que se equivocan, que cometemos errores y que podemos pedir perdón, también", señaló.

Si Nicole redobló la apuesta, Pampita no se quedó atrás. "Me sorprendió todo de ella, su actitud y que hablaba de ciertas cosas que no tienen justificación, pero yo no soy quien para juzgarla. Ya está. Tuvimos las dos la oportunidad de hablar de los temas que teníamos que hablar y obviamente había un interés del canal (KZO) de que habláramos sobre eso. Yo sinceramente prefiero que mi programa pase por otro lado", se desligó Pampita, en parte, de lo ocurrido ante las cámaras de Intrusos.

Y aclaró: "No puso condiciones para hablar y si lo hubiera pedido se lo hubiéramos respetado", aseguró.

También afirmó que, si tiene la posibilidad de elegir, no volvería a trabajar junto a Nicole. "Prefiero trabajar con gente que me quiera, me respete como profesional, y me parece que no es el caso. Además, ella tiene mala energía", se despachó.