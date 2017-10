Arranca el Cyber Monday que el año pasado atrajo a casi 12.000 consumidores santiagueños

29/10/2017 - Durante la edición 2016 del Cyber Monday casi 12.000 consumidores santiagueños se interesaron por las ofertas que publicaron las diferentes casas comerciales que participaron a nivel nacional en esta feria de descuentos que se repetirá entre el próximo lunes y miércoles. De acuerdo con la información brindada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) unos 11.916 santiagueños realizaron consultas y compras a los diferentes sitios que promocionaron ofertas on line en la edición pasada. ¿Qué es lo que más buscaron los santiagueños? Las consultas realizadas en mayor cantidad fueron hacia el rubro de electrodomésticos, donde se registraron un número aproximado a las 3.200 consultas. Luego, se ubicó Indumentaria con unas 2.300 consultas. En tanto, Artículos para el Hogar, reunió alrededor de unas 2.000 consultas en los 3 días de ofertas. Otros rubros de comercialización también muy visitados fueron Viajes, Deportes y Calzados. De todas las consultas y compras que realizaron los santiagueños, la mayoría, un 52% se hicieron desde un teléfono celular. En tanto, un 45% se materializaron desde una computadora de escritorio y el 3% restante, desde una tablet. En cuanto al sexo de los compradores, la mayoría que utilizaron las ofertas para acceder a un producto, fueron hombres, un 50,3% mientras que el resto, un 49,7% fueron mujeres. En tanto, de acuerdo con la información de la Cace, en esta edición participarán al menos una decena de comercios radicados en Santiago. A las sucursales de marcas nacionales con presencia en la provincia como Musimundo o Garbarino, por ejemplo, se sumaron otras empresas locales como Lo Bruno o La Argentina, entre otras. En esta edición, el Cyber Monday comenzará este lunes 30 de octubre y se extenderá hasta el 1 de noviembre. Contará con más de 400 empresas participantes de once categorías diferentes. Esto significa un incremento del 35% en comparación con la edición anterior y también un aumento del 100% en las empresas del interior del país, llegando a un total de 80. Hasta ahora, miles de santiagueños ya comenzaron a recibir en sus casillas de correo electrónico los anticipos de las ofertas que lanzarán distintas plataformas de ventas on line. Consultas y recomendaciones De acuerdo con un informe elaborado por Facebook e Instagram, seis de cada 10 argentinos consulta en redes sociales sobre las marcas, productos y servicios, antes de hacer una compra. Facebook, difundió que el 63% de los argentinos considera que las opiniones en la red influye en sus decisiones de compra y de hecho la concreción de una compra se corroboró en el 35% de las conversaciones visibles para la empresa. Además indicaron que la temática compras en el último trimestre del año registra un incremento del 31% en la generación de contenido y remarcaron que el 68% proviene de un dispositivo móvil. Al respecto, una de las recomendaciones para realizar compras seguras en internet que hacen desde el sitio de pagos en línea, PayU es que se evite el uso de redes wifi abiertas, públicas, porque “al minimizar los requisitos de inicio de sesión y no tener ningún tipo de cifrado se deshabilita gran parte de la seguridad integrada en los dispositivos inalámbricos”. Cómo distinguir un sitio seguro También recomendaron realizar compras a través de sitios seguros, como por ejemplo el www. cybermonday.com.ar que administra la Cámara de Comercio Electrónico y desde el cual se accede a todos los vendedores que participan del evento. En general, para las compras por internet una manera de darse cuenta de que se trata de un sitio seguro es el icono de candado al comienzo de la URL, ya que significa que los datos que vuelques en ese sitio están protegidos por el Hypertext Transfer Protocol Secure. ¿Qué hacer cuando la compra presenta inconvenientes? La protección de los usuarios en las compras por Internet se rige por la misma ley de La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Si durante Cyber Monday se presentan inconvenientes con una compra, lo recomendable para lograr una pronta solución primero es contactar a la tienda en donde se realizó la transacción, instancia en la que se solventan la gran mayoría de las inquietudes y dificultades. En caso de que el problema no sea resuelto, se podrá realizar el reclamo correspondiente en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor en el 0800-666- 1518 o por la web oficial (www.consumoprotegido. gob.ar).