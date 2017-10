Desde la semana próxima aumenta en Santiago el precio del m3 de GNC

29/10/2017 - Luego del incremento que tuvieron los combustibles líquidos en un promedio del 10% tras las elecciones del domingo pasado, a partir del próximo miércoles los surtidores de Gas Natural Comprimido (GNC) comenzarán a aplicar un reajuste en sus valores estimado en el orden del 4,5%. El origen del incremento en el precio del GNC se remonta a la variación prevista para el precio del gas en boca de pozo. El Ministerio de Energía publicó en el Boletín Oficial a principios de año, los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) y del gas propano destinados a la distribución por redes, con vigencia semestral prevista a partir del 1 de abril, en base al sendero de reducción gradual de subsidios considerado en la Resolución Nº 212 de fecha 6 de octubre de 2016. En esa resolución ya quedaron previstos, entre otros segmentos, los precios para el GNC. En uno de sus considerandos se estableció que el precio a partir del 1 de octubre de 2017 quedará fijado en: U$S 4,84 / MMBTU, valor ratificado por la Resolución 74-E/2017. Desde la Cámara de Expendedores locales, confirmaron que el incremento que no se aplicó en aquella fecha, comenzará a regir desde el 1 de noviembre. “Hasta ahora no hay ninguna comunicación que cambie la aplicación del cuadro tarifario que seguiría con el aumento del 1 de noviembre. No hemos tenido ninguna novedad respecto de alguna modificación del mismo con lo cual no habría ninguna suspensión en la aplicación del aumento, seguiría por los carriles ya previstos, por lo cual estaremos aumentando el próximo 1 de noviembre y seguramente algunos colegas si no lo hacen ese día, será en los días posteriores”, indicó Pedro Llorvandi, de la Cepase. Agregó que en dinero, esto significará un avance de unos $0,50 por cada m3. “En esos $0,50 está contemplado todos los incrementos de costos que estamos teniendo como el del gas en boca de pozo, el aumento energético y las subas a partir de las negociaciones salariales”. En los surtidores locales existentes en las más de 30 estaciones de servicio de Santiago Capital, La Banda, Las Termas, Frías y Fernández, el precio del m3 de GNC se ubica en una franja que va desde los $10,80 a los $12,80. Pero en la Capital y La Banda, los precios oscilan entre los $10,80 a $11,80. La diferencia de precio mayor con estas dos ciudades, se da en los surtidores del interior de la provincia donde el m3 bordea los $13. Por lo pronto, en Capital y La Banda, el límite inferior de precio para el m3 se ubicará desde el miércoles en $11,30 mientras que el valor más alto rondará los $12,30. Cabe destacar que según los últimos datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en la provincia, hay un total de 18.135 vehículos que utilizan este combustible, sobre un parque de automotores circulante de unos 120 mil rodados. Los precios en la región De acue rdo con e l Enargas, los precios vigentes hasta ahora en Santiago del Estero se encuentran a mitad de tabla en un ranking a nivel regional. En este sentido, el precio promedio del m3 actual de $12 en Santiago, es superado por el que se cobra en los surtidores de Jujuy, a $13,01 y por lo que pagan los automovilistas en La Rioja, donde el m3 se vende a $12,99. En Salta, el precio del GNC es de $11,65 el m3 mientras que en Catamarca es de $11,20. En Tucumán, se registra el precio más bajo entre las provincias de la región, ya que se expende a $11. Cabe destacar que, a nivel nacional, el valor promedio del m3 se ubica en $11,20, influenciado por el monto que pagan los automovilistas en las grandes urbes, donde hay mayor cantidad de estaciones de servicio y, a su vez, un número mayor de rodados impulsados a GNC. En este sentido, Capital Federal tiene uno de los valores más bajos a $9,60 el m3 mientras que Tierra del Fuego lo tiene a $8,50 también por una cuestión de menores costos impositivos. En c ambio Córdo - ba, por ejemplo, tiene un precio por encima de los $12,39. l