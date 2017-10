Estiman que la inflación cerrará por arriba del 17% y complica la meta 2018

29/10/2017 - Mientras en septiembre, el indicador de la suba de precios acumulada en lo que va del año superó el 17% previsto en forma oficial para todo el 2017, al alcanzar según los datos oficiales un 17,6%, las pautas inflacionarias para el año próximo que oscilan entre un 10 y 12%, tampoco serían cumplidas según opinaron distintos analistas económicos. Desde la consultora Elypsis se refirieron a cómo impactará la inflación de este mes. “Para octubre, esperamos un registro cercano al 1.5%, con riesgo al alza. El registro surge a partir de un arrastre estadístico de 0.7% y subas programadas de Cigarrillos (4%) y Telefonía (4%), aunque con riesgo al alza de materializarse potenciales aumentos” indicaron en su informe de este mes. Para los analistas, “esperamos que la inflación mensual promedio se mantenga en torno a 1.4% para lo que resta del año, por lo que dado el nuevo dato de septiembre elevamos nuestra proyección de inflación a 23% para 2017”. “El nuevo dato de inflación confirma el sesgo contractivo de la política monetaria en el final de año. El aumento de las expectativas de inflación capturadas por el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) y la necesidad de alcanzar un registro de 1% para comenzar el año en un nivel de inflación consistente con el target 2018 anticipaban una extensión en el tiempo de la política monetaria contractiva del Central”, indicaron. Espert A su turno, el economista José Luis Espert consideró que el gobierno está “flasheando” (delirando) con los anuncios de reducción del déficit y de la inflación, y aseguró que el incremento de la tasa de interés de referencia del Banco Central “va a conseguir poco y nada”. El economista liberal aseguró que “hace 13 meses que la inflación está en 22 por ciento” e indicó que “el déficit fiscal no baja”. “Lo que baja es el primario, pero el financiero, que es el que importa, sigue subiendo”, añadió Espert, quien indicó que “cuando uno dice que están haciendo gradualismo asume que están corrigiendo”, sostuvo. Para Rodrigo Álvarez, director de la consultora Analytica, al ser consultado por ámbito.com indicó un número un poco más elevado. “Nuestras estimaciones de inflación para 2018 nos dan en torno a 19,1%, por fuera de la meta planteada por el BCRA”. “El motivo es que la política monetaria no tiene mucho margen de acción utilizando el único instrumento de que dispone que es la tasa de interés. Por otra parte tampoco hay mucho margen para bajarla porque el tipo de cambio sigue siendo sensible a esa variable y una suba podría demorar el proceso de desinflación”, analizó. Tiscornia A su vez, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, sostuvo que la proyección de inflación para el año próximo estará en torno al 15%. “Lo que vemos es un tipo de cambio que se movería parecido. Más tarifas que te dan un plus sobre eso y salarios que pueden estar un poquito arriba de ese 15%”, consideró. “Con el tema de la inflación hay un doble estándar. Si uno se para hoy y compara la inflación que uno estima, contra la meta del BCRA, da la sensación de que el año que viene no se llega. Por otro lado, si llegáramos a bajar del 20% creo que sería un logro importante”, agregó. “Nosotros estamos proyectando una inflación para 2018 del 17%”, sostuvo a ambito.com, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando J. Ferreres. Y para dar cuenta de esa cifra, explicó que hacen el cálculo arrastrando “los cinco puntos” por encima de la meta que planteó el BCRA para este año.