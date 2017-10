Detallan cómo es el recorrido de los precios del pan, la leche y la carne desde el campo hasta la góndola

29/10/2017 - La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina(Fada), lanzó el segundo informe del año sobre los indicadores de precios, un nuevo “medidor” que describe el recorrido del valor del producto a través de toda la cadena, desde el campo hasta la góndola. Según David Miazzo, economista jefe de Fada, “con estos datos se intenta echar claridad sobre por qué un producto vale lo que vale, y detectar los problemas en cada eslabón de la cadena para poder buscar razones y soluciones”. En el estudio se detalla cuánto suman los costos de la cadena en sí, cuánto suman los impuestos, cuánto es ganancia, y cuál es la participación de cada eslabón. El pan Desde el trigo a la góndola, el precio del pan se multiplica por 10,5. Del precio final de $35,4 lo que más abulta el precio son los costos de la cadena en un 62,6%, son los de la materia prima en sí, los laborales, fletes, insumos, de estructura, etc. El resto de la carga proviene en un 24,9% de los impuestos y en un 12,6% de las ganancias acumuladas en la cadena. Al analizarlo por eslabón, el trigo representael 8,3% del precio final ($2,93) y el molino el 3,3% ($1,18), la panadería el 63,6% ($22,54) y los impuestos el 24,9% ($8,81). Lo cual demuestra que el productor de trigo debe vender 12,7 kilos de trigo para adquirir 1 kilo de pan en el comercio. “Vemos que la panadería es el eslabón donde se produce el mayor salto de precio, en parte esto puede explicarse por dos razones: la primera, que la panadería realiza dos actividades juntas, la de producción del pan y la venta por menor, es decir, dos eslabones fusionados. La segunda, es que tiene escalas menores a los otros eslabones, por lo que tiene costos unitarios mayores”, aclaró Miazzo. Según este estudio de Fada, “estos datos demuestran que el trigo tiene una participación muy baja en la formación del precio del pan”. La leche Desde el tambo a la góndola, el precio de la leche se multiplica por 3,6. Del precio final del sachet de $20,3, el tambo representa el 26,3% del precio final ($5,35), la industria el 31,2% ($6,35), el comercio el 16,7% ($3,39) y los impuestos el 25,8% ($5,23). Según la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria, el productor tambero recibió $5,61 por litro vendido. El tambero debe vender 3,6 litros de leche para comprar un sachet en el supermercado. “El sector primario lechero continúa con dificultad para cubrir los costos totales, es decir que tiene pérdidas. Además, es un sector que ha estado fuertemente afectado por las inundaciones, principalmente en Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Sur de Córdoba. En el caso de la industria lechera, en líneas generales, se detecta una leve mejoría”, analiza el economista de Fada. En relación a la leche, Miazzo agrega un dato. “Aunque la ley de IVA prevé que la leche esté exenta de este impuesto en el último eslabón, esto no se aplica porque el decreto reglamentario dice que la exenta es la leche pasteurizada, mientras que hoy se produce laultra pasteurizada (UAT). Por ello hoy estamos pagando IVA en el precio de la leche cuando no deberíamos hacerlo”, afirma el economista. En relación a esto, Fada realizó un proyecto conjunto con las diputadas Adriana Nazario, Claudia Rucci y el diputado Agustín Calleri que esta semana ingresó al Congreso. Con las medidas propuestas para subsanar el problema, el sachet de leche debería bajar alrededor de 90 centavos por litro, casi un 5% menos. La carne Desde el ternero al mostrador, el precio de la carne se multiplica por 2,4. Del precio final de $119,34, el 80,2% son costos de la cadena, 19,4% impuestos y 0,5% ganancias. Es decir que el ternero representa el 41,1% del precio final, el feedlot el 17,6%, el frigorífico el 8,8%, la carnicería el 13,1% y los impuestos el 19,4%. El productor ganadero debe vender 2,94 kilogramos de animal en pie para comprar un kilogramo de carne en la carnicería. “Respecto al desempeño de la cadena cárnica, las ganancias cayeron a $0,54 por kilogramo al mostrador. El feedlot es el sector más complicado, presentó un margen negativo de $0,59 el kilo por animal en pie. En la cadena hubo un incremento de los costos del 18% y además una mayor participación del Estado.” Queso cremoso Desde el campo a la góndola, el precio del queso se multiplica por 3,5. Del precio final de $154,5 por kilogramo,el 64,4% son costos, 30,4% impuestos y 5,2% ganancias El tambo representa el 26,6% del precio final ($41,13), la industria el 16,4% ($25,39), el comercio el 26,6% ($41) y los impuestos el 30,04% ($46). El productor tambero debe vender 30,4 litros de leche para comprar 1 kg de queso cremoso en el supermercado.