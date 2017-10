Las astillas de un bosque sin leyenda

29/10/2017 - Hay tantos casos como éste en la historia de la literatura- en la historia de los hombres- que unos pocos ejemplos son suficientes. Hernández que escribe en la soledad de una pieza de hotel un alegato contra las levas forzosas de los gauchos y le nace nuestro poema nacional; Cervantes que se empeña en una esforzada parodia de los libros de caballería y está creando sin saberlo la novela moderna; el Sarmiento del exilio, que cree que está componiendo una diatriba contra los enviados de Rosas, y está escribiendo el catecismo sobre el carácter bifronte del mundo hispanoamericano. Un viaje hacia otra culturas y otras lenguas no sería menos rico en ejemplos como éstos: Kafka moribundo pidiéndole a su albacea Max Brod la quema de sus libros, y los libros de Kafka multiplicándose por el mundo para asombro y pesadilla; o el Shakespeare de los últimos años que ya olvidó las páginas que había escrito (y a las que no le interesa, ni siquiera recoger), sin sospechar, ni tal vez importarle, que ésas serían algunas de las páginas más célebres de su lengua y de todas las lenguas ¿Y qué habría pensado Jonhatan Swift cuando precavido y temeroso (la mayor virtud de la censura es la de agudizar el ingenio para eludirla), relataba los viajes de su Lemuel Gulliver como una sátira contra las estupidez de las instituciones de su tiempo, si hubiera sabio que las generaciones que le siguieron la convertirían en una deliciosa historia para niños? De ejemplos de este tipo está llena la historia de la literatura. Sin embargo, y a pesar de ejemplos tan ilustres, el caprichoso destino no siempre nos proporciona paradojas tan evidentes. A veces, la mayor parte de ellas, sólo se encarga de variar algunos matices, algunos acentos, o de que nuestras páginas tengan más sentidos de los que nos hemos propuesto. Un ejemplo de este tipo lo proporciona un lejano libro que escribió, hace ochenta años, Orestes Di Lullo: El bosque sin leyenda. Por la intención del autor de que su libro fuera un documento, se acerca a los intentos, aunque no a los fines, de las páginas de Sarmiento en Chile. Por su deseo de que fuera la reivindicación de un grupo humano postergado e indefenso, se parece aún más al poema de Hernández (No hay en este ensayo, ningún designio polémico/.../ Es, más bien, una defensa sentimental de las posibilidades sociales y económicas del hombre, en su relación con la tierra y el capital); pero en sus páginas no está la ironía afilada, ni el tenor novelesco, que tienen aquellos versos. El bosque sin leyenda apareció en 1937. Di Lullo lo subtituló “Ensayo económico y social” para señalar que sus páginas no serían solamente una dolida denuncia de la angustiosa condición del hombre y su familia en el obraje, sino que también aportarían los caminos para una solución que estuviera más allá de las eternas promesas. Sabía que criticar sin presentar soluciones, es tarea de necios o de estériles. Por eso tuvo la ingenua fe de creer que sus palabras serían escuchadas. Por eso tuvo también la triste experiencia de ver que luego seguían las mismas promesas. La fecha en que aparecen sus páginas es otro elemento significativo. Por un lado, el vívido testimonio de la Gran Sequía, que había arrasado la vida del bosque santiagueño. Basta recordar las primeras páginas del imprescindible Shunko para conocer lo que sintieron y sentir como sintieron los hombres, las mujeres, los niños y los animales durante aquella tragedia. Basta releer esas páginas para no olvidar los versos de aquel poeta silvestre, que cantaba ¡Ay, qué triste es la pobreza! Por otra parte, no puede olvidarse que cuando Di Lullo publicó estas páginas, ya habían aparecido tres libros suyos sobre la medicina santiagueña y había comenzado su incursión -tan prolífica y sustanciosaen el mundo de nuestro folklore. Todos ellos nos mostraban, con diferentes formas, el rostro de una cultura que amaba y a la que tanto enriqueció. Hoy su libro es un clásico lúcido e imprescindible, pero lamentablemente olvidado. Por la temática que aborda -por la pasión y solidez con que la abordó- hoy nos parece que su aparición era ineludible e impostergable. Pero ubicado entre los libros que Di Lullo había publicado por aquellos años, la aparición de El bosque sin leyenda fue completamente inesperada. ¿Por qué el médico Orestes Di Lullo dejaba sus estudios sobre la medicina y el folklore para estar, como más de medio siglo antes lo había hecho Hernández con otros personajes y en otro escenario, entre los primeros que denunciaban aquellos “males que conocen todos/ pero que nadie contó”? ¿Por qué se internaba por ese camino tan peligroso y comprometido? La respuesta a este enigma puede guiarnos a través de atajos y encrucijadas por caminos en apariencia contradictoria e inesperada. Todos, sin embargo, nos conducen finalmente a la misma respuesta: porque había llegado para Orestes Di Lullo el momento que acecha a todo escritor. El momento en el que se pregunta sobre el sentido y alcance de su literatura. Y en este caso la respuesta no la dio el médico, ni el escritor. La dio el hombre. El hombre intensamente enamorado de su tierra y de los hombres y las mujeres de su tierra. Cuando recordamos que al año siguiente- en 1936- Di Lullo había obtenido por concurso la beca de la Comisión Nacional de Cultura para estudiar el folklore de su provincia, nos parece extraño que en 1937 publicara El bosque sin leyenda, un libro en apariencia ajeno a la temática que investigaba en ese momento. No es tan extraño, sin embargo, cuando recordamos que para sus investigaciones Di Lullo se había internado en el campo santiagueño, conversado con sus gentes y escuchado dolorido sus angustias y sus penas. Una de las más sentidas, más urgente, era el terrible destino que agobiaba a tantos hombres y mujeres del campo santiagueño bajo el oprobio de obraje. De allí que al final de la Portada de este libro describa con angustia la finalidad con que lo había escrito: Con efusividad cristiana entrego estas páginas sin mucha preocupación por su forma, ni grande esperanza. Mucho habré obtenido si ellas son sentidas por el sentimiento con que nacieron. Sin embargo, su libro no aparecía como una solitaria voz clamando en el desierto Treinta años antes, al final de El País de la Selva, Ricardo Rojas ya se lamentaba junto al mítico Zúpay por la caída del bosque, que él antes ingenuamente había exaltado con su “¡Hachas cantad!” y nunca terminaría de arrepentirse. Y cuando en 1937 Di Lullo publicaba este libro, también aparecía el Ensayo sobre la Expresión Popular Artística de Santiago, en el que Bernardo Canal Feijóo denunciaba que con la destrucción del bosque, se estaba creando el desierto en Santiago. Di Lullo compartía la misma angustia, la misma rabia, por la tala indiscriminada de los bosques. En éstas, como en otras páginas, sus palabras lo muestran como un avanzado defensor de la ecología. Reconocía que el progreso a veces destruía para construir, pero cuando se trataba del bosque, señalaba, lo mejor era conservarlo. Y más allá de las leyendas que evocaba en el título de su libro, el bosque era “oro verde” para sus habitantes. De allí su angustia porque en su provincia, en la que originalmente estaba la décima parte de los bosques argentinos, se iba convirtiendo a golpes de hacha en un desierto que destruía el paisaje. Para ello escribe estas páginas como una denuncia desesperada. ¿Por qué razón en la pródiga geografía santiagueña había surgido esta locura? ¿Por qué ese empeño en robarle el futuro a sus hijos? Di Lullo no tenía dudas de la respuesta y enfoca su libro sobre la sombra perturbadora del obraje. Allí estaría el punto de partida y de llegada de todos los males. Allí el hombre del interior de la provincia se convertía en el paria santiagueño. Cabe recordar que su denuncia no era nueva, ya que veinte años antes – en 1917- Carlos Abregú Virreyra había denunciado esos problemas en La Vida del Peón en los Obrajes del Chaco. Lo novedoso, en cambio, es la busca de una solución para el problema. Di Lullo reconoce la importancia del capital que lleva trabajo y progreso, pero lo censura cuando se olvida del hombre y su destino. A partir de allí define a su libro como “una defensa sentimental de las posibilidades sociales y económicas del hombre, en su relación con la tierra y el capital”. Y la vida en los obrajes que había conocido, no respondía a esas premisas. Sin embargo, la angustia por esa situación no había cesado, porque cinco años después de su libro, Carlos Bernabé Gómez describiría en Tolvanera, la terrible vida en los obrajes de antaño a través del dramático destino del hachero Gervasio Ibáñez. Y a fines de esa década Clementina Rosa Quenel mostraría en El bosque tumbado, que con la despiadada caída de los árboles había comenzado para los hombres y sobre todo las mujeres del monte, el tiempo de la infinita tristeza. Todo este mundo subyace en estas páginas del mayor prosista de nuestras letras. Todo está en las páginas de este libro que Di Lullo publicó hace hoy ochenta años. Las suyas fueron las mismas intenciones, la misma indignación, la misma angustia que los ilustres escritores que recordamos al comienzo. Pero luego el tiempo lo modificó. También Di Lullo tuvo un empeño -muy loable por cierto- al que luego el devenir de los años alteró. Se propuso la empresa de mostrar a quienes podían cambiar la marcha de las cosas, los alcances de una tragedia: “El obrero no me leerá seguramente/.../ No sabe leer. Pero pueden leerme los que comprenden el significado de este esfuerzo”. A ellos los llevó, en capítulos difícilmente olvidables, por los diversos caminos de un infierno. Les mostró que el bosque y el hachero, la víctima y el verdugo, tenían la misma cara. Los hizo padecer con ellos y sentir con ellos, el sacrilegio que estaban cometiendo contra sus hombres y su tierra. Su denuncia fue de las más lúcidas y urgentes. Apenas fue escuchada. La explicación sobre esta indiferencia también puede tener diversas respuestas. Yo reitero la misma: Di Lullo, como Hernández, se propuso también una denuncia. Colocó en ella su pasión, su dolor y su sabiduría. El fruto de su intento fueron páginas de honda belleza. Con ellas alcanzó como Dante en su infinita Comedia, a transformar en arte aquel terrible infierno. Le dio la belleza perdurable de las antiguas tragedias. Y lo convirtió, sin quererlo, en una paradoja inevitable: la de crear una de las más dramáticas denuncias de nuestras letras con las astillas de un bosque sin leyenda. l *Miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras