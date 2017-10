VIDEO | Maratón Aniversario EL LIBERAL: una prueba que requiere de cuidados y preparación

29/10/2017 -

El próximo domingo 12 de noviembre se correrá una nueva edición del Maratón Aniversario Diario EL LIBERAL Banco Santiago del Estero, una de las pruebas deportivas más importantes del calendario deportivo de la provincia y el país, que convoca a atletas profesionales nacionales y extranjeros, pero mayormente a aficionados que tienen al atletismo como hábito tanto como a aquellos amateurs que quieren estar presentes en este acontecimiento con la premisa de llegar a la meta, más allá de tiempos y de podios.

Precisamente, teniendo en cuenta a los aficionados y a aquellos que piensan correr la prueba por primera vez, es que PDV convocó a especialistas para analizar cuál es la mejor manera de prepararse en los aspectos básicos como entrenamiento, alimentación, prevención y, fundamentalmente, el control médico.

Los doctores Gustavo Argibay, traumatólogo y Facundo Lezana, cardiólogo, junto al entrenador de atletas Pablo Barragán, y la nutricionista licenciada Eugenia Madias, abordaron en un rico debate cada uno de los puntos que tienen que ver con la preparación del atleta.

El punto principal en el que coincidieron los invitados fue en que nada se hace de un día para el otro, aun cuando se trate de una actividad profesional, y que el control médico exhaustivo debe ser el punto de partida.

“En la actividad deportiva todos estamos expuestos a sufrir una lesión, entonces debemos prevenirlas, y para aquellos que corren por primera vez esta prueba o quienes no lo hacen con frecuencia, es fijarse un objetivo y respetarlo, para no exigir al organismo más de lo que puede, porque es cuando sobrevienen las lesiones. Mucho depende de la cabeza, debemos ponernos pequeñas metas, no tratar de hacer lo que hace el resto sino encontrar y mantenernos en nuestro ritmo, así la exigencia no nos acarreará lesiones”, analizó el doctor Argibay.

En lo que tiene que ver con la prevención, el doctor Facundo Lezana coincidió en la necesidad de prevenir y aseguró que “el chequeo médico es fundamental, tanto en lo cardiológico como a nivel general del organismo, porque un buen análisis de sangre puede determinar factores a tener en cuenta y sobre los que podamos trabajar para evitar problemas cardíacos”, y explicó que si bien es conveniente este tipo de chequeos cuando se inicia cualquier tipo de actividad física, “los que quieren participar en el Maratón EL LIBERAL están a tiempo de hacerlo”, porque “nunca es tarde y no deben tener miedo de que se le descubra algo que le impida participar, porque es mejor esperar un año hasta solucionar el problema, que lamentar problemas mayores”.

La licenciada Madias fue precisa al apuntar que la buena alimentación debe ser un hábito en la vida diaria. En esta ocasión especial habría que tener en cuenta lo que consumimos las horas previas a la competencia, y advirtió: “No debemos hacer nada que no se vino haciendo con tiempo; no incorporemos alimentos que no estamos acostumbrados a consumir, porque pueden ocasionarnos diarreas o malestares que nos impedirán correr la prueba”, al tiempo que recomendó la buena hidratación, antes, durante y después de la prueba.

Pablo Barragán comentó que mucha de la gente que llega a su escuela tiene al Maratón Aniversario como meta, y se prepara con tiempo para llegar de la mejor manera. “Yo trato de inculcarles que hagan una carrera según sus condiciones y para ello hacemos evaluaciones permanentemente”, aseguró, aunque admitió que muchas veces eso es muy difícil, “porque el entusiasmo y la emoción del momento hacen que se dejen llevar por el resto y salen de su carrera, de su ritmo, lo que puede ocasionar que se queden sin energías a poco de largar”.

“Siempre les recomiendo que hagan su carrera al menos los primeros cinco kilómetros, y que luego vean en qué condiciones están, y de acuerdo con eso le impriman otro ritmo a su andar, eso les va a garantizar llegar a la meta”, aconsejó. El consejo final, al unísono, fue “nada nuevo el día de la prueba, ni ropa ni alimentación, ni estrategias ni sobre exigencias”. 