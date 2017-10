Trastorno esquizoafectivo de la personalidad - trastorno bipolar

29/10/2017 - Trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar, ¿sabes qué es? ¿Quieres saber los síntomas y tratamiento del trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar? Alteraciones en el estado de ánimo y síntomas característicos de la psicosis. En líneas muy generales así podríamos definir el trastorno esquizoafectivo, una enfermedad que puede presentarse en cualquier momento de la vida, pero que con frecuencia aparece entre los 15 y los 25 años. El nombre fue empleado por primera vez en 1933 por el psiquiatra Jacob Kasanin para referirse a un subtipo de esquizofrenia de bastante buen pronóstico. Hasta donde se conoce hoy en día, se cree que el trastorno esquizoafectivo es menos común que la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo, y que además afecta con más frecuencia a mujeres que a hombres. Existen dos tipos de trastornos esquizoafectivo, el de tipo bipolar y el de tipo depresivo. Mientras que el de tipo depresivo hace referencia a aquellas personas que presentan síntomas psicóticos únicamente durante las fases de depresión, el de tipo bipolar describe a aquellas que experimentan síntomas psicóticos incluso cuando no están deprimidas. Las personas que padecen trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar desarrollan su enfermedad de una manera similar a aquellas con trastorno bipolar tipo 1 (experimentando fases de manía y de depresión), pero además presentan síntomas psicóticos cuando no atraviesan por ninguna de estas etapas; esto es, sufren síntomas psicóticos cuando se encuentran en eutimia, cuando están estables. Signos y síntomas del trastorno esquizoafectivo El trastorno esquizoafectivo es un padecimiento de salud mental en el cual los individuos sufren de síntomas sinónimos de esquizofrenia y de un trastorno del estado de ánimo o un trastorno bipolar. Más específicamente, cuando los trastornos del estado de ánimo son prominentes, de tal forma que un individuo presenta episodios de manía y depresión severa y además lucha con la aparición de síntomas psicóticos, tales como alucinaciones y delirios, es probable que dicha persona sufra del trastorno esquizoafectivo. También se piensa que el trastorno esquizoafectivo se encuentra entre el diagnóstico de esquizofrenia y el diagnóstico del trastorno bipolar, ya que los síntomas de ambas enfermedades suelen manifestarse. Sin embargo, la presencia del trastorno esquizoafectivo en última instancia puede ameritar un diagnóstico alternativo del trastorno bipolar. Cuando un individuo padece del trastorno esquizoafectivo es probable que esto afecte su funcionamiento académico u ocupacional, así como su capacidad para interactuar socialmente. Adicionalmente, las personas que sufren de esta enfermedad mental suelen tener dificultades para cuidar de sí mismos y experimentan problemas de percepción. Incluso las actividades aparentemente triviales, tales como ir a la tienda de comestibles o cumplir con las responsabilidades del hogar, pueden parecer abrumadoras y frecuentemente difíciles de realizar cuando una persona sufre del trastorno esquizoafectivo. Afortunadamente, existen opciones de tratamientos viables para ayudar a las personas a lidiar con los síntomas de este padecimiento, como el tratamiento neuropsicológico; además de desarrollar las herramientas necesarias para vivir una vida plena y productiva. ¿Cuáles son sus síntomas? Aunque son diferentes en cada persona, a menudo quienes padecen este trastorno suelen presentar síntomas de psicosis y cambios en el estado de ánimo que se manifiestan de forma más concreta en cosas como: ● Cambios en el apetito y la energía. Y cualquiera de los síntomas que podrían apreciarse en un estado maníaco- depresivo. ● Discurso desorganizado e ilógico. Piensan de forma acelerada, las ideas se atropellan y suelen ser muy dispares y a menudo sin sentido. ● Falsas creencias o delirios como pensar que alguien está tratando de hacerles daño (paranoia) o pensar que pueden interpretar mensajes ocultos en algunos lugares comunes (delirios de referencia). ● Falta de interés por la higiene o el aseo personal. ● Dificultades para conciliar el sueño y problemas de concentración. Se distraen con mucha facilidad y les cuesta mantenerse enfocados en una tarea durante mucho tiempo. ● Tristeza o desesperanza, uno de los síntomas más característicos de los períodos de depresión. ● Ver o escuchar cosas que no existen (alucinaciones). ● Verborrea. Hablan por los codos y a menudo resulta imposible interrumpirles. ● Aislamiento social. Tienden a dejar de relacionarse con los demás, actuando como si viviesen en su “propio mundo”. Indicios y síntomas del trastorno esquizoafectivo Los indicios y síntomas que pudieran indicar que un individuo está sufriendo del trastorno esquizoafectivo varían de una persona a otra. Debido a que suelen asemejarse a los síntomas de la esquizofrenia y del trastorno bipolar, es necesario prestar una atención especial a los indicios exactos que presenta el individuo, de manera que pueda recibir un diagnóstico preciso. A continuación se detallan algunos ejemplos de los posibles indicios y síntomas que pudiera presentar una persona que sufre del trastorno esquizoafectivo. Síntomas del comportamiento: ● Afectación del funcionamiento ocupacional. ● Afectación del funcionamiento social. ● Comportamiento desordenado. ● Comportamiento catatónico ● Aislamiento social. ● Desorganización al hablar o ausencia total del habla. ● Variación entre movimientos lentos y rápidos. ● Conductas autolesivas. ● Intentos suicidas. Síntomas físicos: ● Cambios en los patrones de alimentación. ● Trastornos en los patrones del sueño. ● Aumento o pérdida de peso. ● Falta de higiene. ● Afecto apático. ● Cambios en la apariencia física (por ejemplo, despreocuparse por la apariencia propia). Síntomas cognitivos: ● Alucinaciones. ● Delirio. ● Pensamientos acelerados. ● Paranoia. ● Afectación de la memoria. ● Pensamiento desorganizado. ● Dificultad para hacer planes. ● Incapacidad para concentrarse. ● Falta de una percepción adecuada. Síntomas psicosociales: ● Episodios de manía ● Episodios de depresión. ● Variación entre una autoestima extremadamente elevada o extremadamente baja. ● Niveles de ansiedad excesivos. ● Ideas suicidas. Causas y factores de riesgo del trastorno esquizoafectivo Aunque no se ha identificado una causa en particular que sea directamente responsable del desarrollo del trastorno esquizoafectivo, los profesionales especializados (neuropsicólogos) en este campo consideran que hay una combinación de factores que se conjugan para provocar su aparición. A continuación se describen dichos factores: Factores genéticos: El trastorno esquizoafectivo es similar a otros padecimientos de salud en el sentido de que su aparición se relaciona con un componente genético. Los individuos que tienen un pariente de primer grado con esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno esquizoafectivo enfrentan un mayor riesgo de desarrollar síntomas de la enfermedad en algún momento de sus vidas, a diferencia de aquellos que no tienen antecedentes familiares similares. Factores físicos: los estudios de neuroimágenes han demostrado que el volumen cerebral de las personas con el trastorno esquizoafectivo es menor que aquel de los individuos que no sufren de este padecimiento. Además, se piensa que hay diferencias estructurales reales en los cerebros de aquellas personas que padecen del trastorno esquizoafectivo. Adicionalmente, las investigaciones han concluido que los individuos con retrasos del desarrollo también corren un mayor riesgo de experimentar la aparición de este padecimiento. Factores ambientales: al igual que ocurre con el desarrollo de la esquizofrenia, los investigadores han descubierto que la exposición a toxinas o virus dentro del útero puede conllevar potencialmente a la aparición del trastorno esquizoafectivo más adelante en la vida. Adicionalmente, las evidencias han demostrado que cuando ocurren complicaciones durante el parto, el daño que potencialmente puede sufrir el cerebro debido a dichas complicaciones puede conducir a la aparición eventual del trastorno esquizoafectivo. Algunos neuropsicólogos consideran que la presencia de otros factores ambientales, tales como el abuso y abandono crónicos, juega un papel en la aparición del trastorno afectivo, esto debido a la turbulencia emocional que puede provocar el estar sujeto a dichas situaciones. Factores de Riesgo: ● Antecedentes familiares de una enfermedad mental (especialmente antecedentes de trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia y/o trastorno bipolar). ● Antecedentes personales de una enfermedad mental preexistente. ● Uso y abuso de drogas y/o alcohol. ● Ser víctima de abuso y/o abandono. ● Haber experimentado un trauma. ● La exposición prenatal a toxinas o virus (incluyendo la exposición a las drogas y/o el alcohol). ● La presencia de complicaciones durante el parto. ¿Cómo se trata? Al igual que varían los síntomas, también lo hace el tratamiento. Eso sí, en todos los casos es fundamental acudir a un neurólogo, neuropsicólogo y/o un psiquiatra para concretar el diagnóstico y empezar a tratar la enfermedad. Por lo general, el psiquiatra lo que hace es emplear medicamentos antipsicóticos para tratar los síntomas psicóticos, y usar antidepresivos o estabilizadores del ánimo para tratar de controlar las alteraciones del estado de ánimo. De la misma forma, también resulta importante la psicoterapia en neuropsicología, que puede ser de gran ayuda a la hora de tratar asuntos como la adherencia al tratamiento, el conocimiento de la enfermedad, la resolución de problemas o el mantenimiento de las relaciones interpersonales. Por su parte, la terapia de grupo puede ser también muy útil a la hora de afrontar problemas como el aislamiento social. Las personas con trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar tienen una mayor probabilidad de controlar la enfermedad que otras personas con otros trastornos psicóticos más severos. Sin embargo, es muy importante que cumplan con el tratamiento a rajatabla; un tratamiento que además suele ser prolongado y al que no todo el mundo responde igual y con la misma rapidez. Efectos del trastorno esquizoafectivo Cuando las personas sufren del trastorno esquizoafectivo y no reciben un tratamiento apropiado para aliviar sus síntomas, es probable que sufran de distintos efectos a largo plazo. Algunos ejemplos de dichos efectos pueden incluir: ● Problemas financieros. ● Desempleo. ● Fracaso académico. ● Indigencia. ● Discordia familiar. ● Problemas con las relaciones. ● Desarrollo de una adicción o dependencia a las sustancias nocivas. ● Participación prolongada en conductas autolesivas. ● Problemas de salud significativos. ● Pensamientos y comportamientos suicidas. ● Muerte prematura. Trastornos concurrentes Existen algunos casos en los cuales las personas que sufren del trastorno esquizoafectivo también presentan síntomas sinónimos de otros padecimientos de salud mental, tales como: ● Trastorno de estrés postraumático. ● Trastornos de ansiedad. ● Trastornos de uso de sustancias nocivas. l