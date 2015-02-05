CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Octubre 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
29/10/2017 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
10.15 KALLYºS MASHUP
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
18.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 SORTEO DE MONO
BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
(CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 MTV CANIGGIA LIBRE
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE DOMINGO
13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
15.00 MAURO LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.00 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 MEGAESTRUCTURAS
19.00 EL BUSCADOR EN RED
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
24.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
ALMAGRO
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 LA INUTILIDAD DEL
CONOCIMIENTO
21.00 EL MATADERO
21.30 LOS OJOS DE IVANA
22.00 PASA EN SGO.
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 BÁSQUET POR EL 14:
ALTE. BROWN VS. HURACÁN (F)
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.51 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
07.19 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
08.51 JUEGO DE GEMELAS
11.23 CRIATURAS NOCTURNAS
13.26 ARMAGEDDON
16.27 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA
18.17 IN/MORTAL
20.37 RELATOS SALVAJES
23.00 EL HIPNOTIZADOR 02 EP 01
23.58 EXORCISMO EN EL VATICANO
TCM
07.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.34 LA NIÑERA
08.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.50 ALF
09.42 ALF
10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.34 LA NIÑERA
11.00 ALF (TEMPORADA 4)
11.26 INTRIGA INTERNACIONAL
14.00 LA HORA 25
16.25 CON AIR
18.31 MATRIX
21.00 SOLDADO UNIVERSAL
22.54 LOS RÍOS COLOR PURPURA
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
SEASON 15
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
SEASON 15
10.00 HOUSE M.D., SEASON 6
11.00 HOUSE M.D., SEASON 6
12.00 ELEMENTARY, SEASON 5
12.50 ELEMENTARY, SEASON 5
13.45 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
14.15 LUCIFER, SEASON 1
15.15 LUCIFER, SEASON 1
16.15 LUCIFER, SEASON 1
17.15 LUCIFER, SEASON 1
18.15 CERCANA OBSESIÓN
20.00 PARANOIA
22.00 BESOS QUE MATAN
24.15 ELEMENTARY, SEASON 5
01.15 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
SEASON 15
02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
SEASON 15
STUDIO UNIVERSAL
08.05 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN,
SEASON 1
09.05 LA ASESINA DEL HACHA
11.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE
BORDEN, SEASON 1
12.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE
BORDEN, SEASON 1
13.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE
BORDEN, SEASON 1
14.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE
BORDEN, SEASON 1
15.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE
BORDEN, SEASON 1
16.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE
BORDEN, SEASON 1
17.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE
BORDEN, SEASON 1
18.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE
BORDEN, SEASON 1
19.00 13 FANTASMAS
21.00 FRANKENSTEIN
23.40 13 FANTASMAS
A DÓNDE IR
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
+HOY, A LAS 20, ARTE
ARGENTINO PRESENTA
“MADRES UNIDAS POR EL ARTE”,
ESPECTÁCULO DE GRANDES
ARTISTAS MADRES JUNTO A
SUS HIJOS: CIELO DUARTE Y
AUGUSTO; LUISA GALVÁN Y
GASTÓN, GUADALUPE Y KARINA;
JOVITA SUBIRE Y FLORENCIA;
NATALIA JUGO Y SANTIAGO;
EDITH CORPOS Y VICTORIA,
VERÓNICA Y CONSTANZA;
DANIELA ANRÍQUEZ E IRUPÉ,
ENTRE MUCHOS OTROS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+HOY, A LAS 18, EN EL MARCO DE
LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS
POR SADAIC Y LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL,
ACTUARÁ PABLO MURATORE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A
LAS 22, THE BEATS y EL SHOW
“30 AÑOS DE HOMENAJE”.
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
+SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A
LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO
PRESENTA SU NUEVO CD.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
29/10 -14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30
(Cast) 22:25 (subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO
(3D) ANIMACÓN, AVENTURA, (ATP)
29/10- 14:30 (Cast) 16:20 (Cast)
18:10 (Cast)
30/10 -01/11- 16:20 (Cast) 18:10
(Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS) 29/10 -01/11-20:00 (Cast)
22:15 (Subt)
MÁS ALLÁ DE LA
MONTAÑA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
29/10- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/11- 19:30 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
29/10- 01/11 - 21:40 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
29/10-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
THOR RANGAROK (2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
29/10 -01/11 -19:00 (Cast) 22:00
(Subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
29/10 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
30/10- 01/11 16:30 (Cast)
EL PEQUEÑO VAMPIRO
(2D) ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/11- 18:40 (Cast) 20:30
(Cast)
AMITYVILLE: EL
DESPERTAR (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
29/10 AL 01/11 22:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto) CASTELLANO 2D
20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 19:40 (Todos los dìas)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ leyenda
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Castell. 3D 20:20 (Todos los dìas)