CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Octubre 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

29/10/2017 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

10.15 KALLYºS MASHUP

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

18.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 SORTEO DE MONO

BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 MTV CANIGGIA LIBRE

01.00 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE DOMINGO

13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

15.00 MAURO LA PURA VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA


CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.00 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 MEGAESTRUCTURAS

19.00 EL BUSCADOR EN RED


EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

24.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL


CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

ALMAGRO

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 LA INUTILIDAD DEL

CONOCIMIENTO

21.00 EL MATADERO

21.30 LOS OJOS DE IVANA

22.00 PASA EN SGO.

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 BÁSQUET POR EL 14:

ALTE. BROWN VS. HURACÁN (F)


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV


PELÍCULAS

CINEMAX

06.51 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

07.19 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

08.51 JUEGO DE GEMELAS

11.23 CRIATURAS NOCTURNAS

13.26 ARMAGEDDON

16.27 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA

18.17 IN/MORTAL

20.37 RELATOS SALVAJES

23.00 EL HIPNOTIZADOR 02 EP 01

23.58 EXORCISMO EN EL VATICANO

TCM

07.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.34 LA NIÑERA

08.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.50 ALF

09.42 ALF

10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.34 LA NIÑERA

11.00 ALF (TEMPORADA 4)

11.26 INTRIGA INTERNACIONAL

14.00 LA HORA 25

16.25 CON AIR

18.31 MATRIX

21.00 SOLDADO UNIVERSAL

22.54 LOS RÍOS COLOR PURPURA

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

SEASON 15

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

SEASON 15

10.00 HOUSE M.D., SEASON 6

11.00 HOUSE M.D., SEASON 6

12.00 ELEMENTARY, SEASON 5

12.50 ELEMENTARY, SEASON 5

13.45 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

14.15 LUCIFER, SEASON 1

15.15 LUCIFER, SEASON 1

16.15 LUCIFER, SEASON 1

17.15 LUCIFER, SEASON 1

18.15 CERCANA OBSESIÓN

20.00 PARANOIA

22.00 BESOS QUE MATAN

24.15 ELEMENTARY, SEASON 5

01.15 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

SEASON 15

02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

SEASON 15

STUDIO UNIVERSAL

08.05 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE BORDEN,

SEASON 1

09.05 LA ASESINA DEL HACHA

11.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE

BORDEN, SEASON 1

12.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE

BORDEN, SEASON 1

13.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE

BORDEN, SEASON 1

14.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE

BORDEN, SEASON 1

15.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE

BORDEN, SEASON 1

16.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE

BORDEN, SEASON 1

17.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE

BORDEN, SEASON 1

18.00 LAS CRÓNICAS DE LIZZIE

BORDEN, SEASON 1

19.00 13 FANTASMAS

21.00 FRANKENSTEIN

23.40 13 FANTASMAS


A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+HOY, A LAS 20, ARTE

ARGENTINO PRESENTA

“MADRES UNIDAS POR EL ARTE”,

ESPECTÁCULO DE GRANDES

ARTISTAS MADRES JUNTO A

SUS HIJOS: CIELO DUARTE Y

AUGUSTO; LUISA GALVÁN Y

GASTÓN, GUADALUPE Y KARINA;

JOVITA SUBIRE Y FLORENCIA;

NATALIA JUGO Y SANTIAGO;

EDITH CORPOS Y VICTORIA,

VERÓNICA Y CONSTANZA;

DANIELA ANRÍQUEZ E IRUPÉ,

ENTRE MUCHOS OTROS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+HOY, A LAS 18, EN EL MARCO DE

LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS

POR SADAIC Y LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL,

ACTUARÁ PABLO MURATORE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A

LAS 22, THE BEATS y EL SHOW

“30 AÑOS DE HOMENAJE”.

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

+SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A

LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO

PRESENTA SU NUEVO CD.


CINES

SUNSTAR

THOR RANGAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

29/10 -14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30

(Cast) 22:25 (subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO

(3D) ANIMACÓN, AVENTURA, (ATP)

29/10- 14:30 (Cast) 16:20 (Cast)

18:10 (Cast)

30/10 -01/11- 16:20 (Cast) 18:10

(Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS) 29/10 -01/11-20:00 (Cast)

22:15 (Subt)

MÁS ALLÁ DE LA

MONTAÑA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

29/10- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/11- 19:30 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

29/10- 01/11 - 21:40 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

29/10-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

THOR RANGAROK (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

29/10 -01/11 -19:00 (Cast) 22:00

(Subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

29/10 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

30/10- 01/11 16:30 (Cast)

EL PEQUEÑO VAMPIRO

(2D) ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/11- 18:40 (Cast) 20:30

(Cast)

AMITYVILLE: EL

DESPERTAR (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

29/10 AL 01/11 22:40 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto) CASTELLANO 2D

20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 19:40 (Todos los dìas)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ leyenda

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Castell. 3D 20:20 (Todos los dìas)

 
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