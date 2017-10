Fotos Selena Gómez ofreció su primera entrevista sobre su trasplante de riñón

29/10/2017 -

Selena Gómez aseguró que su amiga Francia Raisa le salvó la vida donándole un riñón a principios de año, en una emotiva entrevista en la que aparecieron juntas para hablar de la experiencia vivida. La cantante y Raisa aceptaron charlar del tema con NBC News, cadena que transmitirá la nota completa próxima semana. En un breve avance, Gómez, con algunos kilos menos, señaló que no quería pedirle a nadie que fuera su donante, pero que Raisa "se ofreció y lo hizo". "Creo que llegué al punto en que realmente era una especie de vida o muerte", reveló Gómez. Y agregó: "Mis riñones estaban acabados (por su batalla contra el lupus, una enfermedad autoinmune)". Ante la dura perspectiva, la artista no quería comprometer a nadie de su círculo íntimo. "No quería pedírselo a una sola persona en mi vida... Y ella se ofreció voluntariamente", dijo, conmovida. "¿Sientes que te salvó la vida?", le preguntó la periodista. "Lo hizo", aseguró Selena. Raisa, de 29 años, es una actriz estadounidense de origen mexicano y hondureño conocida por su papel en la serie de ABC Family "The Secret Life of the American Teenager". Selena se sometió de manera secreta a quimioterapia un tiempo.