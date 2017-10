Fotos Pamela David hizo una visita fugaz por Santiago

29/10/2017 -

Hace cerca de cuatro años que Pamela David no visitaba la "Madre de Ciudades", pero dos compromisos afectivos tornaron impostergable su vuelta: el cumpleaños de su hermana Florencia, que festejaba sus 21 años, y el de su amiga Maru Hoyos. La santiagueña, conductora del magazine vespertino de América, no desaprovechó un solo instante para reconectarse con sus afectos, y lo hizo en compañía de su marido, Daniel Vila y sus hijos, Felipe y Lola. Hospedada en el hotel Carlos V cerca del mediodía se encontró con su amiga Maru para tomar un café y charlar como cuando compartían la secundaria. "Somos amigas de toda la vida. No le podía fallar a mi amiga. Esta noche es su cumpleaños y quería estar a su lado", dijo Pamela a EL LIBERAL haciendo un paréntesis en su conversación. Luego vino el gran almuerzo familiar en Mia Mamma. Allí Pamela reunió a su padre, sus tíos, primos, sobrinos y hermanas para celebrar los 21 años de la menor de ellas, Florencia. A lo largo de estos años y de su trayectoria en televisión, indudablemente la fama de Pamela David ha crecido, razón por la cual no faltaron los pedidos de "selfies" de los circunstanciales comensales que estaban en el restaurente al igual que ella. "Estoy feliz de volver y de compartir estos momentos con mis afectos. La última vez había venido a Las Termas, pero no a la ciudad capital. Mañana (por hoy) estamos regresando a Buenos Aires, por eso quiero disfrutar a pleno", contó. Por la noche, Pamela y Daniel compartieron la fiesta de disfraces que Maru Hoyos organizó en UPCN para celebrar sus 40.