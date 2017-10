29/10/2017 -

Con tres partidos, se completará esta tarde la octava fecha de la Copa UPCN de básquet femenino. Desde las 18, se cumplirá la siguiente programación: Jorge Newbery vs. Olímpico, Quimsa vs. Juventud y Huracán vs. Independiente. La fecha arrancó ayer con el triunfo de Nicolás sobre Villa Constantina 57 a 35.