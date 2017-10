Extensa cartelera por el Torneo Anual "Tarjeta Sol"

29/10/2017 -

Hoy se jugará una fecha del Anual Tarjeta Sol, con esta programación. En Santiago Lawn Tennis Club, desde las 8, en 7ª División, SLTC (R) vs. Athenas; 9, 7ª Mishqui vs. SLTC (B); 10, 6ª Termas vs. SLTC (B); 11, 6ª Unión y Juventud vs. CACC; 15, 6ª SLTC (R) vs. Athenas; 16:10, 6ª Termas Club vs. Mishqui Mayu; 17:20, CAER vs. Lugus ‘B’; 18:30, Intermedia Ucse vs. Unse.

En Old Lions desde las 8, en Mayores Casa del Docente vs. Los Dorados; 9:10, 7ª Old Lions (A) vs. CACC; 10:20, 7ª Green Sun vs. C. Docente; 11:30, Mayores CACC vs. Green Sun; 13, M, Los Dorados vs. Old Lions; 14:10 M A Circulo vs. Mishqui; 15:20, 6ª B, Unión y Juventud vs. Green Sun; 16:30, 1ª B Lugus A vs. Circulo; 17:40, 1ª Old Lions Azul vs. S.E.C Azul.