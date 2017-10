Peter Lanzani, irreconocible en un clip de Bándalos Chinos

29/10/2017 -

Después de consagrarse en "Un gallo para Esculapio" y terminar de rodar la película sobre la vida de Robledo Puch (que será la primera película de Underground), Peter Lanzani protagonizó el video clip de la canción "Dije tu nombre", de Bándalos Chinos. En el clip, dirigido por Tomás Terzano, se lo ve al actor en distintas situaciones psicodélicas junto a la actriz Irene Tsou, de origen chino.

Fanático de la banda y de la cultura under, Lanzani no sólo protagonizó el video sino que también, según contaron los productores, ayudó a cargar los equipos, participó del proceso creativo, y no sería extraño que suba al escenario a cantar en alguna de las futuras fechas en que se presentan los músicos.

"Cuando hacés tu laburo con amigos tiene otro gusto. Mientras hicimos el video yo estaba ensayando para una obra de teatro, El Emperador Gynt. Ahí encarno a 14 personajes, y la música de los Chinos me ayudó mucho, me despierta la creatividad", dijo Peter.