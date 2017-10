Andrea Politti ya está lista para ponerse al frente de "Ojos que no ven"

29/10/2017 -

La actriz Andrea Politti regresará a la televisión en la temporada de verano 2018 como conductora del programa "Ojos que no ven" y contó de qué se trata la nueva propuesta de Canal 13.

El objetivo de "Ojos que no ven" , que se emitirá de lunes a viernes a las 16.30 desde enero, será ayudar a gente muy tímida que quiere confesar un amor secreto, o a esas personas que les parece un gesto romántico declarar sus sentimientos en la televisión. Va a haber juegos que van a dejar a la vista qué es lo que nos seduce del otro, si nos gusta por sus pensamientos o por lo que vemos a través de los sentidos.

"Volver a laburar me encanta, me divierte mucho. Me hace acordar a cuando debuté en Canal 13 como conductora de ‘Doce Corazones’", manifestó la actriz.

En este ciclo, se tocarán los problemas de los jóvenes. Entre ellos, los conflictos que trae la tecnología. "Si alguien te invita a salir, tenés que mirarlo a los ojos. Antes tenías un diálogo, escuchabas que capaz el otro dice algo interesante o personal, se perdió la intimidad. Ahora, vas a un cumpleaños y están mirando el celular todo el tiempo’, aseguró.

Politti sorprenderá con un nuevo ciclo en el que hablará de amor y, también, con una obra teatral para el verano.