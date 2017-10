Fotos Abel Pintos no estará en ningún festival del verano

29/10/2017 -

Finalmente y después de algunas especulaciones se confirmó que Abel Pintos no se presentará en los festivales de verano más importantes de Córdoba, el de Cosquín y el de Jesús María. Según explicaron desde las comisiones de ambos eventos, se trata de una decisión del artista que les anunció que después de sus dos shows en River previstos para el 16 y 17 de diciembre se tomará "unas vacaciones" y no realizará presentaciones por un tiempo, por lo que "no participará en ningún festival en el verano". La expectativa estaba puesta sobre todo en Cosquín, ya que en el próximo enero se cumplirán 20 años de su debut en la Próspero Molina. Seguramente su ausencia será muy notable, ya que en las últimas ediciones Abel se había convertido en la figura más convocante. "Después de hacer River se va a tomar diciembre y enero. A nosotros nos repercute muchísimo. Estuvimos ahí esperando que confirme, pero lo cierto es que va a estar fuera del país. No hay ninguna otra cuestión. Yo hablé con él, con los representantes, es entendible la decisión", contó Nicolás Tottis, de Jesús María. Con Tini Stoessel Mientras llega la fecha de sus conciertos en River Plate, Abel aprovecha las invitaciones para cantar junto a otros intérpretes, como lo hizo el español Manuel Carrasco, quien se presentó en el Gran Rex e invitó también a Tini Stoessel . Y si bien los dos artistas argentinos no se cruzaron arriba del escenario, luego compartieron en las redes sociales imágenes juntos y se mostraron felices de haberse conocido. "¡Acá, una foto de esta noche inolvidable! ¡Gracias Manuel Carrasco por haberme invitado a cantar, fue increíble conocerte, escucharte y verte en vivo! ¡Para siempre en mi corazón! ¡Abel Pintos, qué lindo haberte conocido! ¡Los admiro mucho!", posteó la ex Violetta en su cuenta de Instagram.