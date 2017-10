Araceli se desconocía con los diez kilos de más

-

Tras someterse a un radical cambio de look, que implicó teñirse de rubio para una importante marca de productos cosméticos, Araceli González (50) reveló sus secretos de belleza que implicó una enorme mejora en su calidad de vida. "Dejé de fumar hace cuatro años. Lo que no sabía es que podía engordar tanto, subí diez kilos", admitió la actriz en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina. Pero la actriz priorizó su salud a su aspecto estético.

Entonces, detalló sin vueltas: "Fue bastante heavy porque me desconocía. Como estaba todos los días en televisión con "Los ricos no piden permiso", me sirvió para poner la atención en otras zonas. Me dije ‘bueno, si me veo tan gorda en cámara, tengo que sacar lo mejor de mí a la hora de actuar para que no se fijen sólo en mi cuerpo’", contó.

Y agregó: "También hice un cambio en mi alimentación. Dejé de comer gluten por completo, los lácteos, armé una huerta en casa".

También respira, hace meditación y pinta. "Eso me salvó de mis ataques de pánico", remarcó.