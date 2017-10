Un gol de "La Pulga" para el 2 a 0 ante Bilbao

Fotos DIFERENCIA. Messi apareció en el momento justo para marcar.

29/10/2017 -

El astro Lionel Messi logró la primera conquista de Barcelona, último subcampeón de la liga española de fútbol de primera división, que derrotó a Athletic Bilbao por 2 a 0 de visitante y se consolidó como líder invicto tras jugar uno de los partidos de la décima fecha.

Messi, de 30 años, marcó a los 36 minutos de la primera etapa, y se transformó en el máximo goleador del certamen con doce anotaciones, con la particularidad de que ayer fue el primer encuentro de los cinco en los que marcó un solo tanto.

En el segundo minuto de descuento, el volante brasileño Paulinho hizo el otro tanto de Barcelona.

Con este resultado, Barcelona, que logró su novena victoria en diez fechas (sólo empató con Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone por 1 a 1, de visitante, en la octava jornada), afianzó su liderazgo con 28 unidades y Athletic Bilbao suma once puntos.

En otro cotejo jugado ayer, Valencia, con el concurso del defensor argentino Ezequiel Garay, superó a Deportivo Alavés por 2 a 1, de visitante, y prosigue en las posiciones de vanguardia.

Además, el rosarino Angel Correa hizo el gol de Atlético Madrid, dirigido por su compatriota Diego Simeone, que empató con Villarreal por 1 a 1, de local.

En tanto, Sevilla volvió al triunfo y con goles de Wissam Ben Yedder y Pablo Sarabia, venció 2 a 1 a Leganés en el cierre de la jornada sabatina.

Hoy jugarán Getafe vs. Real Sociedad; Girona vs. Real Madrid; Eibar vs. Levante y Málaga vs. Celta de Vigo.