29/10/2017 -

"Fede" fue despedido por su abuela Corina Bustamante, con sentidas palabras.

"Y me quedé con la pizza que querías comer a medias, y Dios no quiso que volvieras... y ahora me quedo vacía sabiendo que no vendrás mi campeón, mi bailarín, pedazo de mi corazón, la alegría, las ocurrencias, las risas, los pelotazos en las paredes, todo eso y más se fue anoche... donde sea que estés seguro estarás ya con tu tatita ‘Tito’. Hasta otra vez mi cachete. Siempre en mi corazón mi chiquito. Descansa en paz mi vida".

El pequeño, concurría a la escuela de futbol infantil La Masía, y sus profesores y la comisión directiva lo recordaron con profundo dolor, acentuando, al igual que cientos de mensajes de personas que lo conocieron a pesar de su corta edad, como un ser especial, carismático, con una sonrisa permanente en su rostro. Además, "Fede" también integraba la escuela de danzas folclóricas "Defensores de la Tradición", que ayer tenía previsto una participación en un certamen, actuación que fue suspendida por el dolor de sus integrantes.