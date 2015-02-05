CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Octubre 2017
A LAS 23.00 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
30/10/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 NOTICAMPI
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 GENERACIÓN TIERRA: UN
LUGAR PARA VIVIR
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
ALMAGRO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.
BROWN VS. HURACÁN (FEM.)
20.00 EL PODIO
20.30 LOS OJOS DE IVANA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL
CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.19 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
07.48 10 COSAS QUE ODIO DE TI
09.41 TODO SOBRE LAS MUJERES
11.57 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
14.14 UNA INTRUSA EN LA FAMILIA
16.22 PAPÁS A LA FUERZA
18.05 EL HIJO DE LA MÁSCARA
19.54 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017
20.23 UNA PAREJA EXPLOSIVA
22.15 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
TCM
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 2)
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.44 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
12.41 ESTE ES ELVIS
14.36 CON AIR
16.42 JACK FROST
18.39 BATMAN
21.00 GLADIADOR
22.27 LA GRAN ESTAFA
TNT
06.32 KARATE KID
08.49 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
10.58 EL HOMBRE DE ACERO
13.29 RÁPIDO Y FURIOSO
15.25 RÁPIDOS Y FURIOSOS
17.23 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
20.03 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
22.00 EX MACHINA
00.03 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
01.58 SUPE
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON
12
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON
12
10.00 HOUSE M.D., SEASON 6
11.00 HOUSE M.D., SEASON 6
12.00 CHICAGO P.D., SEASON 1
13.00 VOLANDO A CASA
15.00 HOUSE M.D., SEASON 6
16.00 HOUSE M.D., SEASON 6
17.00 CHICAGO P.D., SEASON 1
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON
12
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON
12
20.00 CHICAGO FIRE, SEASON 6
21.00 INQUEBRANTABLE
23.40 CHICAGO FIRE, SEASON 6
24.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON
12
STUDIO UNIVERSAL
08.00 ESPERANZA DE VIDA
09.50 DISEÑO DE AMOR
11.40 PROPUESTA INDECOROSA
14.05 ESPERANZA DE VIDA
16.00 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1
17.30 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1
19.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
20.55 PACTO INFERNAL
23.05 LA ASESINA DEL HACHA
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A
LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR
AL RESTO PRESENTA “LA LOCURA”.
MURGA ESTILO URUGUAYO,
TELONEROS: CANTACÓ.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A
LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ
EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
+LUNES 30 Y MIÉRCOLES 1, A
LAS 18, “MI VILLANO FAVORITO
3”; A LAS 19.30, “LOS QUE AMAN
ODIAN”; A LAS 22, SE PROYECTARÁ
“ZAMA”.
+MARTES 31, A LAS 17, “MI VILLANO
FAVORITO 3”; A LAS 21.00,
“LOS QUE AMAN ODIAN”, A LAS
23, “ZAMA”.
+SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A
LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO
PRESENTA SU NUEVO CD.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
30/10 -01/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
22:25 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO
(3D)
ANIMACÓN, AVENTURA, (ATP)
30/10 -01/11- 16:20 (Cast) 18:10
(Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 01/11-20:00 (Cast) 22:15
(Subt)
MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA
(2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
30/10 -01/11- 17:00 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/11- 19:30 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 01/11 - 21:40 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
30/10- 01/11-17:00 (Cast)
THOR RANGAROK (2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/11 -19:00 (Cast) 22:00
(Subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
30/10- 01/11 16:30 (Cast)
EL PEQUEÑO VAMPIRO
(2D)
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/11- 18:40 (Cast) 20:30
(Cast)
AMITYVILLE: EL DESPERTAR
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 01/11 22:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto)
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS
LOS DÍAS)