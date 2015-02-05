CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Octubre 2017

A LAS 23.00 GOLPE AL CORAZÓN

30/10/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 NOTICAMPI

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 GENERACIÓN TIERRA: UN

LUGAR PARA VIVIR

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

ALMAGRO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.

BROWN VS. HURACÁN (FEM.)

20.00 EL PODIO

20.30 LOS OJOS DE IVANA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL

CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.19 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

07.48 10 COSAS QUE ODIO DE TI

09.41 TODO SOBRE LAS MUJERES

11.57 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

14.14 UNA INTRUSA EN LA FAMILIA

16.22 PAPÁS A LA FUERZA

18.05 EL HIJO DE LA MÁSCARA

19.54 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017

20.23 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.15 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

TCM

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 2)

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.44 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

12.41 ESTE ES ELVIS

14.36 CON AIR

16.42 JACK FROST

18.39 BATMAN

21.00 GLADIADOR

22.27 LA GRAN ESTAFA

TNT

06.32 KARATE KID

08.49 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

10.58 EL HOMBRE DE ACERO

13.29 RÁPIDO Y FURIOSO

15.25 RÁPIDOS Y FURIOSOS

17.23 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

20.03 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

22.00 EX MACHINA

00.03 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

01.58 SUPE

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON

12

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON

12

10.00 HOUSE M.D., SEASON 6

11.00 HOUSE M.D., SEASON 6

12.00 CHICAGO P.D., SEASON 1

13.00 VOLANDO A CASA

15.00 HOUSE M.D., SEASON 6

16.00 HOUSE M.D., SEASON 6

17.00 CHICAGO P.D., SEASON 1

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON

12

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON

12

20.00 CHICAGO FIRE, SEASON 6

21.00 INQUEBRANTABLE

23.40 CHICAGO FIRE, SEASON 6

24.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON

12

STUDIO UNIVERSAL

08.00 ESPERANZA DE VIDA

09.50 DISEÑO DE AMOR

11.40 PROPUESTA INDECOROSA

14.05 ESPERANZA DE VIDA

16.00 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1

17.30 EL MISTERIO DE ENFIELD, SEASON 1

19.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

20.55 PACTO INFERNAL

23.05 LA ASESINA DEL HACHA


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A

LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR

AL RESTO PRESENTA “LA LOCURA”.

MURGA ESTILO URUGUAYO,

TELONEROS: CANTACÓ.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A

LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ

EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

+LUNES 30 Y MIÉRCOLES 1, A

LAS 18, “MI VILLANO FAVORITO

3”; A LAS 19.30, “LOS QUE AMAN

ODIAN”; A LAS 22, SE PROYECTARÁ

“ZAMA”.

+MARTES 31, A LAS 17, “MI VILLANO

FAVORITO 3”; A LAS 21.00,

“LOS QUE AMAN ODIAN”, A LAS

23, “ZAMA”.

+SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A

LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO

PRESENTA SU NUEVO CD.


CINES

SUNSTAR

THOR RANGAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

30/10 -01/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

22:25 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO

(3D)

ANIMACÓN, AVENTURA, (ATP)

30/10 -01/11- 16:20 (Cast) 18:10

(Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 01/11-20:00 (Cast) 22:15

(Subt)

MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA

(2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

30/10 -01/11- 17:00 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/11- 19:30 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 01/11 - 21:40 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

30/10- 01/11-17:00 (Cast)

THOR RANGAROK (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/11 -19:00 (Cast) 22:00

(Subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/10- 01/11 16:30 (Cast)

EL PEQUEÑO VAMPIRO

(2D)

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/11- 18:40 (Cast) 20:30

(Cast)

AMITYVILLE: EL DESPERTAR

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 01/11 22:40 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto)

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS

LOS DÍAS)

 
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