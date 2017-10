Una mujer de Sinsacate está acusada de haber matado a su hija de 2 días

30/10/2017 -

El hallazgo del cadáver de una beba recién nacida, abandonado debajo de un puente de Jesús María, y la posterior detención e imputación de su madre forman parte hasta ahora de otro drama judicial en torno a una criatura. Es que, según presumen los investigadores, la beba, que sólo tenía 2 días de vida, fue asesinada por su madre en medio de una crisis emocional, destacó el diario La Voz del Interior en sus versiones impresa y digital. El viernes, el cuerpito sin vida de la pequeña fue encontrado debajo del puente que une barrio Norte, de esa ciudad, con la localidad de Sinsacate. Alguien cercano a la familia había denunciado ese día que la pequeña había desaparecido, lo que de inmediato generó una causa judicial que derivó en la posterior búsqueda que terminó con el hallazgo de la beba ya sin vida.La encontraron en un descampado próximo a la casa de la familia, en Sinsacate. Para los pesquisas no fue difícil reconstruir que se trataba de la misma niña que había nacido dos días antes en el Hospital Regional Vicente Agüero. La madre, de 34 años, recibió el alta médica el jueves y se presume que ese mismo día, camino a su casa, pudo haber matado a la beba.Aún no está claro el modo en que la pequeña murió. Ante esto, el fiscal subrogante Martín Berger ordenó allanar el domicilio de la mujer, que fue imputada por ‘homicidio calificado por el vínculo’ y que quedara detenida en la comisaría de Sarmiento. Antes de que sea trasladada a la Cárcel de Bouwer, el fiscal ordenó que la mujer sea asistida por médicos, por psicólogos y por una trabajadora social. Berger aguarda, entre otros peritajes, el informe de la autopsia que se realizó el mismo viernes a la noche, que le permitirá establecer cómo murió la pequeña. Tanto el nombre de la beba como el de su madre no fueron divulgados por la Justicia.