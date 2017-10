Semino: "Convertir la ley de movilidad en ajuste por inflación no es más favorable para el jubilado"

30/10/2017 -

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino se manifestó respecto de la posibilidad de cambiar la forma de cálculo de los ajustes jubilatorios e indicó que ‘no resuelve sino que clarifica la situación de postración que tienen los salarios de los jubilados, porque lo que se haría es ratificar que no pierdan demasiado en términos de poder adquisitivo de sus haberes, con los cuales no logran cubrir ni el 40% de su canasta básica’.

Semino habló con EL LIBERAL e indicó que ‘la discusión tiene que ver primero con cómo resolver la situación de los casi 3 millones de jubilados y pensionados a nivel nacional que tiene un haber mínimo de $7000 cuando la canasta es más del doble. El segundo tema a resolver es el financiamiento. Hoy el financiamiento proviene del trabajo y de impuestos. En el tema del trabajo hay más de un 35% de trabajadores en negro con lo cual no aportan al sistema y en impuestos el IVA que es el más regresivo de todos es el que más aporta y las otras actividades como la minera no aportan nada’. ‘Esa es la discusión de fondo y no estas cuestiones parciales’, señaló.

Semino dijo que la actual ley de movilidad jubilatoria, ‘lo que hizo de las jubilaciones desde el 2009 es que en la mayoría de los años los sueldos de los jubilados empataran con la inflación y en algunos años perdieran, como en el 2014 y en el 2016. En 2014 perdieron alrededor de 4 ó 5 puntos y en 2016 entre 10 y 12 puntos con lo cual, la situación de convertir la ley de movilidad en ajuste por inflación, tendría simplemente un efecto similar solo que sería en términos de manejo por parte de quien gobierna el Estado más previsible presupuestariamente pero no más favorable para el jubilado’. Puntualizó: ‘No resuelve la situación porque esto es decisivo, de recuperar el haber para el jubilado, le prorroga la condena que ya tiene de seguir muriéndose de hambre’.

Señaló respecto de la posibilidad de cambiar la forma de reajuste que ‘nuestra posición es muy clara: Primero está vigente lo que es la ley de Reparación Histórica en la que se estableció el estudio durante 3 años para hacer un informe técnico de reformas y tratarla en 2019’. ‘Vale decir -agregó- que si se pretende hacer otra cosa hoy se estaría violando la propia ley, esa es una primera violación y segundo lo que sería es no resolver el problema’.