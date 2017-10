Colina: “Lo más recomendable es que el ajuste sea por inflación”

30/10/2017 -

El director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), Jorge Colina se refirió en diálogo con EL LIBERAL acerca de las modificaciones para que las jubilaciones se actualicen por inflación, medida que implementará el Gobierno nacional

"El tema de la fórmula de movilidad es que actualmente ajusta mitad por aumento de salario y mitad por aumento de recaudación de tributos que se destinan a la Anses", resaltó. Consideró que esto "sirvió cuando no se medía correctamente la inflación. Pero ahora que hay una medida apropiada de la inflación, lo más recomendable es que el ajuste sea por inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes, tratando de evitar que se produzcan aumentos de haberes no justificados y que luego no sean sostenibles", recalcó el especialista.

Por otro lado, consultado sobre qué inflación si la pasada o la futura se debería tomar en cuenta para la implementación de esta nueva medida, Jorge Colina señaló que "seguramente, debe ser por inflación pasada, para que los haberes previsionales no pierdan capacidad adquisitiva", concluyó.