El santiagueño Leo Sequeira jugó en reserva y le dio el empate al Pirata cordobés

30/10/2017 -

Para el santiagueño Leonardo Sequeira, ex Central Córdoba, jugar ayer en el partido de la Reserva contra Boca Juniors no deja de ser igual de importante en su carrera deportiva. Y más aún cuando fue el autor del gol del empate del Pirata que terminó rescatando un punto tras el 1 a 1 definitivo.

Se jugaban 27 minutos del segundo tiempo y con Belgrano abajo en el marcador. El Pirata pugnaba por la igualdad y luego de un centro desde la derecha, el delantero santiagueño se anticipó a la salida del arquero Bustillos y de cabeza puso el empate para los cordobeses en la cancha del Complejo Pedro Pompilio, escenario donde se disputó el encuentro preliminar.

Cabe recordar que el ex jugador ferroviario no fue tenido en cuenta por el flamante entrenador Pablo Lavallén para formar parte del plantel superior. En consecuencia, Leo integró el plantel de Reserva y tuvo la oportunidad de hacerle un gol al Xeneize para atenuar un poco la angustia de haber sido marginado por Lavallén, siendo que en la etapa de Sebastián Méndez (el DT que renunció porque los resultados no lo estaban acompañando en el torneo), había tenido la chance de ingresar desde el arranque en algunos cotejos.

Habrá que ver si después de la goleada que sufrió Belgrano ayer ante Boca en Primera, el santiagueño tendrá nuevamente una oportunidad.