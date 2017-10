Indagarán a Capitanich por un plan de residuos

30/10/2017 -

Este miércoles otro ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Jorge Capitanich, será indagado por el plan de residuos en el juzgado de Bonadio, mientras que el juez Casanello iniciará ese día las indagatorias en la causa Odebrecht Aysa, con un total de 28 citaciones que seguirán hasta el 13 de diciembre y que incluyen a los empresarios Eduardo Blomberg, convocado para ese día.

La ronda de indagatorias continuará con otros empresarios como Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner y ex funcionarios como el ex titular de Aysa, Carlos Ben, y su ex segundo Raúl Biancuzzo.

En tanto que mañana, la sala I de la Cámara Federal escuchará los argumentos de al menos 12 de los empresarios citados por Casanello, quienes apelaron la decisión de embargar e inhibir sus bienes tomada por el juez cuando los citó a indagatoria por supuestos sobreprecios y pago de sobornos en estas adjudicaciones.

Tras esta semana, noviembre seguirá con una nueva declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro de la ex presidenta Cristina Kirchner, citada para el 9 y de sus hijos Máximo y Florencia, el 13 y el 15, entre otros, por supuesto lavado de activos en la causa Hotesur a cargo del juez Julián Ercolini.